SRAMOTAN ISPAD

Oglasio se Ba nakon rasističkog vrijeđanja: Netko je iz publike zavikao 'banana' prema meni

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iskreno, nije me briga za tu riječ. Nitko nije ponosniji od mene što sam crn. Ali sljedeći put, ako mi netko želi nešto reći, barem imajte hrabrosti mi to reći u lice poslije utakmice. Kukavice, istaknuo je stoper Varaždina

U devetom kolu HNL-a Istra je na svom stadionu Aldo Drosina pobijedila Varaždin 1-0 pogotkom Stjepana Lončara u 64. minuti. Susret je do samoga kraja bio u znaku domaće prednosti, ali završnicu je obilježio incident koji je zasjenio sportski dio utakmice.

U 88. minuti s tribina su se začuli rasistički povici upućeni Varaždinovu stoperu Lamineu Baa. Nogometaš je reagirao, zaustavio igru i okrenuo se prema navijaču koji ga je vrijeđao, a sudac Patrik Pavlešić privremeno je prekinuo susret. Nakon kraće stanke igra se nastavila i Istra je zadržala vodstvo do kraja, no tenzije su ostale prisutne i na travnjaku i na tribinama.

Nakon utakmice Lamine Ba oglasio se na društvenim mrežama i poručio:

"Za vrijeme utakmice protiv Istre, oko 88. minute, netko je iz publike zavikao “banana” prema meni. U 2025. godini se to ne bi smjelo više događati. Rasizam nema mjesta u ovom svijetu, a još manje na mjestu gdje ima djece.

Iskreno, nije me briga za tu riječ. Nitko nije ponosniji od mene što sam crn. Ali sljedeći put, ako mi netko želi nešto reći, barem imajte hrabrosti mi to reći u lice poslije utakmice. Kukavice."

Foto: Instagram

