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BORBA S INSTITUCIJAMA

Policija privela Roka (19). Obitelj: On ima autizam, nije kriminalac, treba pomoć

Piše 24sata,
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Policija privela Roka (19). Obitelj: On ima autizam, nije kriminalac, treba pomoć
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Roko je osoba s autizmom i dijagnozom mentalnog oštećenja četvrtog stupnja kojem je potrebna 24-satna njega

Obitelj 19-godišnjeg Roka iz Posedarja prolazi kroz dramu. Policija je prije tjedan dana odvela njihovog 19-godišnjeg Roka iz obiteljskog doma pod sumnjom u prijetnju smrću članovima obitelji, iako se, kako oni tvrde, to nije dogodilo, piše Dnevnik.hr.

Roko je osoba s autizmom i dijagnozom mentalnog oštećenja četvrtog stupnja kojem je potrebna 24-satna njega. Život s takvom dijagnozom već je duže vrijeme izazovan za majku, oca i sestru Brankicu, koja se zbog ove teške situacije odlučila za pomoć obratiti novinarima, jer od institucija odgovora nema.

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 - Obitelj već mjesecima traži da se Roka pokuša trajno smjestiti u neku instituciju za socijalnu skrb u kojoj bi se o njemu mogli brinuti na način primjeren za osobe s ovakvim poteškoćama - rekla je sestra Brankica.

Roko je sa svojih 19 godina, iako mentalno na razini djeteta, sklon agresivnim napadima zbog čega su i sami više puta zvali policiju koja bi ga zatim odvela na psihijatriju odakle bi ubrzo bio vraćen. No to nije trajno rješenje koje obitelj, ali i sam Roko trebaju, a to je trajni smještaj u adekvatnoj instituciji, a ne onoj koja će ga prisilno smjestiti i stvoriti mu dodatni stres kojeg on ne razumije. No, sve institucije kojima su kucali na vrata, a bilo ih je 12, nisu im pomogle.

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Policija je odvela Roka prošlu srijedu nakon prijave liječnice opće prakse za agresivno ponašanje prema članovima obitelji. Roko se sumnjiči za tri pokušaja ubojstva – majke, oca i sestre te mu je određen istražni zatvor.

Obitelj je tražila da se smjesti u instituciju, ali ne na ovakav način, piše Dnevnik.hr. Danima nakon što ga je odvela policija, nisu imali informacije o tome gdje je odveden i kako se prema njemu postupa u istražnom zatvoru, je li dobio primjerenu njegu te kakvo je njegovo psihičko stanje.

Priznaju, čak su i potplaćivali osobe koje bi im mogle reći gdje je Roko i kako je. Tako su neprovjereno saznali da Roko ne jede, ne pije, ne govori, navodno je i pretučen u pritvoru, a doznali su i da nije više u Zadru, već je odveden u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

 - O posjetama odlučuje sud, a sudac iz njegova slučaja, Hrvoje Visković je od danas na godišnjem odmoru i mijenja ga kolegica. Išli smo tražiti da nas se danas sasluša jer se danas izdaju dozvole za posjete koje su sutra. Nije nam to odobreno jer smo pozvani kao svjedoci u postupku protiv Roka i to baš u vrijeme posjeta. Nakon saslušanja će nam možda dati dozvolu - rekla je sestra.

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