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KAOS U OTOKU

U tučnjavi kod Sinja sudjelovali žena i dva muškarca: Ona je zadobila tešku tjelesnu ozljedu

Piše 24sata,
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U tučnjavi kod Sinja sudjelovali žena i dva muškarca: Ona je zadobila tešku tjelesnu ozljedu
Foto: PU zadarska
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Tijekom sukoba žena je muškarca udarila otvorenim dlanom u lice, nakon čega joj je on uzvratio udarcem šakom u rame.

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Tijekom sukoba žena je muškarca udarila otvorenim dlanom u lice, nakon čega joj je on uzvratio udarcem šakom u rame.

- . U sukob se potom umiješao mlađi muškarac koji je drugog muškarca udario nogom, uslijed čega je pao na tlo. Žena je zadobila tešku tjelesnu ozljedu u vidu iščašenja ramena, dok je jedan muškarac lakše ozlijeđen - pišu iz policije.

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"Provedenim kriminalističkim istraživanjem protiv muškarca je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, dok je protiv sve tri osobe podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira", navodi policija.
 

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Komentari 0
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