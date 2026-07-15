U tučnjavi kod Sinja sudjelovali žena i dva muškarca: Ona je zadobila tešku tjelesnu ozljedu

Sinjski policajci u utorak su morali intervenirati zbog sukoba u kojem su sudjelovale tri osobe. Sve se odigralo u jutarnjim satima...

"Policijski službenici Policijske postaje Sinj su 14. srpnja 2026. godine oko 9:15 sati postupali na području Otoka zbog sukoba između tri osobe. Utvrđeno je da je uzrok sukoba neriješeni imovinsko-pravni odnosi", objavila je na svojim stranicama Policijska uprava splitsko-dalmatinska...

Tijekom sukoba žena je muškarca udarila otvorenim dlanom u lice, nakon čega joj je on uzvratio udarcem šakom u rame.

- . U sukob se potom umiješao mlađi muškarac koji je drugog muškarca udario nogom, uslijed čega je pao na tlo. Žena je zadobila tešku tjelesnu ozljedu u vidu iščašenja ramena, dok je jedan muškarac lakše ozlijeđen - pišu iz policije.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem protiv muškarca je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, dok je protiv sve tri osobe podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira", navodi policija.

