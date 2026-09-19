Policija pronašla drogu u domu suradnika glavne kandidatkinje AfD-a na izborima u Berlinu

Taj 48-godišnjak sumnjiči se za kršenje njemačkih zakona o eksplozivima i oružju, navelo je odvjetništvo.

Policija je u utorak provela pretragu temeljem sudskog naloga u berlinskoj četvrti Lichterfelde, izjavio je glasnogovornik državnog odvjetništva odgovarajući na upit. O slučaju su prethodno izvijestili listovi Bild i BZ.

Iz odvjetništva su poručili da nisu pronađeni dokazi koji bi "potkrijepili sumnje".

Ipak, policajci su zaplijenili druge predmete otkrivene tijekom pretrage. Oni sada moraju proći forenzičku analizu kako bi se moglo detaljnije procijeniti njihovo značenje u kontekstu kaznenog prava, navelo je odvjetništvo.

Prema novinskim izvještajima, istražitelji su u njegovu domu pronašli drogu i nacističke memorabilije. Glasnogovornik AfD-a Ronald Gläser opisao je slučaj kao "privatnu stvar". "Čekamo ishod istrage", rekao je.

Bild je također prenio riječi Kristin Brinker: "Nikada nisam imala nikakve naznake da zastupa takva stajališta. On je jednostavno kolekcionar."