Obavijesti

News

Komentari 4
DRAMA U SASSENBERGU

Policija pucala na Hrvata u Njemačkoj: Prijetio im nožem

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Policija pucala na Hrvata u Njemačkoj: Prijetio im nožem
Foto: THILO SCHMUELGEN

Muškarac (39), koji se posvađao s Hrvatom, obavijestio je policiju oko 14:30, a radilo se o susjedskom sukobu

Njemačka policija je u petak u Sassenbergu pucala na Hrvata (25) i teško ga ozlijedila. Hrvat ih je prethodno napadao s dva noža, kako navode tužiteljstvo i policija, piše Bild.

NA NARODNOM TRGU FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih
FOTO Makljaža u centru Pule: Zbog skele šest ozlijeđenih

Muškarac nije reagirao na upozorenja policije, a tada ga je jedan policajac upucao u gornji dio tijela. Teško je ozlijeđen, ali nije u životnoj opasnosti, te su ga prevezli u bolnicu.

Muškarac (39), koji se posvađao s Hrvatom, obavijestio je policiju oko 14:30, a radilo se o susjedskom sukobu. Tada je Hrvat izvukao dva noža kojima je kasnije prijetio policiji. Lakše je ozlijedio starijeg muškarca i još jednog susjeda (50), a nakon toga je pobjegao.

KRAO PO TREŠNJEVCI I SUSEDGRADU Ulovili serijskog provalnika u Zagrebu - od siječnja počinio čak 48 kaznenih djela
Ulovili serijskog provalnika u Zagrebu - od siječnja počinio čak 48 kaznenih djela

Policija ga je ubrzo uhvatila, kada je situacija eskalirala. Pokrenuli su rutinsku istragu o uporabi službenog vatrenog oružja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući
NEVJEROJATNO

Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025