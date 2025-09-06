Policija pucala na Hrvata u Njemačkoj: Prijetio im nožem

Njemačka policija je u petak u Sassenbergu pucala na Hrvata (25) i teško ga ozlijedila. Hrvat ih je prethodno napadao s dva noža, kako navode tužiteljstvo i policija, piše Bild.

Muškarac nije reagirao na upozorenja policije, a tada ga je jedan policajac upucao u gornji dio tijela. Teško je ozlijeđen, ali nije u životnoj opasnosti, te su ga prevezli u bolnicu.

Muškarac (39), koji se posvađao s Hrvatom, obavijestio je policiju oko 14:30, a radilo se o susjedskom sukobu. Tada je Hrvat izvukao dva noža kojima je kasnije prijetio policiji. Lakše je ozlijedio starijeg muškarca i još jednog susjeda (50), a nakon toga je pobjegao.

Policija ga je ubrzo uhvatila, kada je situacija eskalirala. Pokrenuli su rutinsku istragu o uporabi službenog vatrenog oružja.