Detalji nevjerojatnog manevra Banožićeve obrane! Doveli nove 'svjedoke' nakon dvije godine...

Zanimljiv pokušaj obrata situacije zbio se u sudnici vinkovačkog Općinskog suda na nastavku suđenja Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće u kojoj je, u frontalnom sudaru na Martinje 2023. godine, poginuo Goran Šarić. Naime, na samom kraju ionako zahtjevnog dokaznog postupka punog detalja i proračuna, Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina pokušala je “uvesti” dva nova svjedoka, predstavljajući ih ključnim svjedocima, čak i očevicima prometne nesreće.

Rasprava je trebala započeti saslušanjem oštećene Marijane Šarić, supruge nastradalog Gorana, no odvjetnica Vržina je nestrpljivo obavijestila sudsko vijeće da ima nove dokazne prijedloge ključne za suđenje.

- Policajac Dejan Mitrović u svom je iskazu na sudu rekao da je po dolasku na mjestu događaja prometne nesreće zatekao osobni automobil u kojemu su bili muškarac i žena, ali da ih tad nisu identificirali jer su bili zauzeti pružanjem pomoći unesrećenima. Nama su se nedavno javili ti supružnici. Riječ je o Biljani i Mariju Skokiću iz Otoka koji tvrde da su tog jutra prvi došli na mjesto prometne nesreće jer su se kretali u koloni vozila na relaciji od Vinkovaca prema Županji.

Biljana Skokić rekla je da su ispred njih na cesti bila dva autobusa sa školskom djecom, potom terenac Nissan Marija Banožića, zatim još jedan autobus u kojemu je bila njihova kći i oni u svojem automobilu. Izašli su iz kružnog toga u toj koloni i na cesti ispred zatekli dva vozila u sudaru. Oni tvrde da nisu vidjeli da bi netko pretjecao ni zaobilazio kolonu, a da nisu vidjeli ni kamion s prikolicom na mjestu događaja, gdje su oni zapravo stali prvi i pozvali 112.

- Tvrde da je kamion prošao tek poslije pored njih - govorila je odvjetnica Vržina, a njezino daljnje izlaganje prekinula je tužiteljica i rekla da takve nezakonito uzete izjave navodnih svjedoka ne mogu ući u službeni zapisnik suđenja.

- Te je dokazne prijedloge trebalo provesti ranije - ističe tužiteljstvo.

Vržina je stoga predložila da se kao svjedoci saslušaju Biljana i Mario Skokić te je predala sudu zapisnike o obavijesnim razgovorima s navodnim svjedocima jer smatra da su njihovi iskazi važni radi pobijanja navoda iz optužnice.

Te je prijedloge obrane sudsko vijeće odbilo smatrajući nevjerojatnim da se dvoje tako važnih svjedoka pojavljuju tek sad, dvije godine nakon nesreće.

- Ne možemo povjerovati u to da dva svjedoka koja imaju direktna saznanja o nesreći dvije godine o tome šute i da se pojavljuju baš sad, i to sa sasvim oprečnim izjavama u odnosu na sve što je dokazano u ovom postupku. Njihov službeni iskaz koji je uzet u nekom hotelu ne smatra se dokazom - odlučila je sutkinja Davorka Rukavina.

Banožićevu odvjetnicu smo nakon ročišta upitali i kako bivši ministar u svom televizijskom intervjuu nije spominjao autobuse koji su navodno bili na mjestu nesreće. Rekla je kako se on toga nije sjetio zbog ozljeda glave koje je zadobio.

Nakon pokušaja uvođenja novih svjedoka, sutkinja je na ročištu saslušala oštećenu Mirjanu Šarić, suprugu nastradalog Gorana.

Ona je rekla kako je njoj i cijeloj obitelji teško pratiti ovo suđenje, da sve to jako dugo traje, da su im svi detalji mučni, a posebno je nezadovoljna što im okrivljeni Banožić nikad nije iskazao sućut, ponudio ikakvu pomoć niti nadoknadio štetu.

Odvjetnica Vržina inzistirala je na tome da joj Mirjana Šarić kaže je li dobila ikakav novac na temelju odštetnog zahtjeva postavljenog osiguravajućoj kući Allianz Marija Banožića te koliko je novca dobila, no svjedokinja to nije znala rekavši da o tome vodi računa odvjetnik obitelji Hrvoje Šutalo, koji je i zabranio daljnja pitanja Vržine o tome.

- Obitelj Šarić je od osiguravajućeg društva Allianz zaprimila naknadu zatražene štete i nikad nije zaprimila bilo kakvu novčanu pomoć od okrivljenog, a iznos koji je obitelj dobila nije ni u kakvoj vezi s ovim postupkom jer to ne može utjecati na kaznu optuženom s obzirom na to da okrivljenik nije izvršio nikakvu isplatu niti možebitno osiguravajuće društvo može u parnici potraživati isplaćeni iznos od okrivljenog - pojasnio je Šutalo dodajući da je riječ o uvjetnoj isplati.

Odvjetnica je sudu predala i preslik poruka sućuti koje je supruga Marija Banožića poslala Mirjani Šarić nakon nesreće te pitala svjedokinju zašto je rekla da joj nitko od obitelji Banožić nije iskazao sućut.

- Ne znam za tu poruku, dobila sam tad puno poruka, a i mobitel nije bio stalno kod mene. I rekla sam da mi Mario Banožić nije iskazao sućut - odgovorila je Šarić.

Nakon svjedočenja na sudu Mirjana se ekskluzivno javila za 24sata.

- Cjelokupnoj obitelji, a posebno djeci, majci, bratu i meni svaka rasprava na sudu nas iznova vraća na početak tog kobnog jutra. Za nas je to kao da se jučer dogodilo. Od okrivljenog nismo primili izraze sućuti niti bilo kakvu pomoć - rekla nam je.

Dodala je kako vjeruje u pravdu.

- Unatoč činjenici da se radi o iznimno utjecajnoj osobi i bivšem ministru u Vladi RH, vjerujemo u pravedno suđenje i da će sve biti u skladu sa zakonom - poručila je Mirjana.

Potom su kao svjedoci pristupili vještaci Davor Mayer, liječnik i specijalist sudske medicine, te Andrija Repušić, koji su morali donijeti objedinjeno sudsko medicinsko-prometno vještačenje, na traženje obrane, kako bi se utvrdilo je li alkoholiziranost poginuloga Gorana Šarića utjecala na smrtni ishod nesreće, odnosno bi li preživio nesreću da nije bio pijan i da je bio vezan sigurnosnim pojasom.

- Šarić je imao 2,06 alkohola i bio nesposoban za sigurnu vožnju, ali ta značajka nije imala utjecaja na ovu prometnu nesreću, odnosno on je nije izazvao - rekao je Mayer dodajući kako on ne može odgovoriti na direktno pitanje je li alkoholiziranost Šarića imala veze s tijekom nesreće jer je to u kompetenciji vještaka toksikološke službe.

- Napisali ste da bi Šarić, da je koristio pojas, imao izglede da preživi, ali da bi oni bili krajnje niski. Kako objašnjavate da je Banožić, koji je vozio istom brzinom, preživio sudar, a bio je svezan? - upitala je odvjetnica Vržina.

storyeditor/2023-11-14/PXL_111123_105958892.jpg | Foto: Davor Javorović/Pixsell/

- Ishodi osoba izloženih sličnim biomehaničkim uvjetima mogu značajno varirati. Ističem da se nisam bavio usporedbom tih uvjeta u odnosu na okrivljenika niti mi je to bio zadatak - rekao je Mayer.

Ništa manje izložen pritisku obrane nije bio ni svjedok Andrija Repušić, koji je morao nadugačko i detaljno izlagati kako je došao do izračuna brzine kretanja za oba vozila te zašto se ta brzina ne može apsolutno točno izračunati. To se obrazlaganje nije svidjelo odvjetnici Vržina pa je uložila prigovor na njegov iskaz, ali je sutkinja to odbila.

Nova rasprava zakazana je za ožujak.