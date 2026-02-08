Policija spasila otetog makedonskog pjevača

Kriminalistička policija i djelatnici više odjela MUP-a Srbije oslobodili su makedonskog pjevača otetog nakon koncerta u Beogradu, poslije potjere za vozilom s dva napoznata počinitelja, objavili su u nedjelju beogradski mediji.

Dva nepoznata počinitelja su, uz prijetnju nožem i vatrenim oružjem, u nedjelju rano ujutro otela D. K. (1983) i pokušala mu iznuditi novac.

Beogradski portali navode da je riječ o makedonskom pjevaču Danielu Kajmakoskom, koji je otet nakon nastupa u Beogradu u nedjelju rano ujutro, a nagađa se da su otmičari dvojica državljana Turske koji su u pokušaju bijega imali udes na autocesti Beograd-Zagreb.

Na web stranici Večernjih novosti je objavljeno da je nakon dramatične potjere od Beton hale do Rume i nesreće u kojem je vozilo uništeno, policija oslobodila vezanog umetnika, dok se traga za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 eura otkupa uz prijetnje obitelji pjevača.

"Policija sa psima je bila i kod nas, rekli su da traže dvojicu turskih državljana, pregledali su kuću, dvorište i okolicu. Ovdje ima mnogo napuštenih kuća, pa se sumnja da se možda skrivaju negdje u blizini", citirali su beogradski mediji izjave lokalnih mještana u okolici Rume.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu kvalificiralo je kazneno djelo kao otmicu, a u tijeku je "intenzivan rad" na dalјem rasvjetlјavanju okolnosti otmice.