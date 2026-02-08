Obavijesti

News

Komentari 0
BEOGRAD

Policija spasila otetog makedonskog pjevača

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija spasila otetog makedonskog pjevača
Foto: Instagram

Dva nepoznata počinitelja su, uz prijetnju nožem i vatrenim oružjem, u nedjelju rano ujutro otela D. K. (1983) i pokušala mu iznuditi novac

Admiral

Kriminalistička policija i djelatnici više odjela MUP-a Srbije oslobodili su makedonskog pjevača otetog nakon koncerta u Beogradu, poslije potjere za vozilom s dva napoznata počinitelja, objavili su u nedjelju beogradski mediji.

Dva nepoznata počinitelja su, uz prijetnju nožem i vatrenim oružjem, u nedjelju rano ujutro otela D. K. (1983) i pokušala mu iznuditi novac.

Beogradski portali navode da je riječ o makedonskom pjevaču Danielu Kajmakoskom, koji je otet nakon nastupa u Beogradu u nedjelju rano ujutro, a nagađa se da su otmičari dvojica državljana Turske koji su u pokušaju bijega imali udes na autocesti Beograd-Zagreb.

UŽAS Govorili su da ce biti novi Toše Proeski, sad je otet u Beogradu
Govorili su da ce biti novi Toše Proeski, sad je otet u Beogradu

Na web stranici Večernjih novosti je objavljeno da je nakon dramatične potjere od Beton hale do Rume i nesreće u kojem je vozilo uništeno, policija oslobodila vezanog umetnika, dok se traga za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 eura otkupa uz prijetnje obitelji pjevača.

"Policija sa psima je bila i kod nas, rekli su da traže dvojicu turskih državljana, pregledali su kuću, dvorište i okolicu. Ovdje ima mnogo napuštenih kuća, pa se sumnja da se možda skrivaju negdje u blizini", citirali su beogradski mediji izjave lokalnih mještana u okolici Rume. 

Više javno tužiteljstvo u Beogradu kvalificiralo je kazneno djelo kao otmicu, a u tijeku je "intenzivan rad" na dalјem rasvjetlјavanju okolnosti otmice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica
Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a
POLITIKA

Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život, govorio je Mamić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026