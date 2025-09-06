Obavijesti

AKCIJA U DUBRAVI

Policija u akciji: Evo koje su prekršaje otkrili na 'car meetu'

Foto: PU zagrebačka

Ovaj nadzor odnosio se na istočni dio grada, a nastavit će se na području cijelog grada i svih lokacija gdje se okupljaju ljubitelji ovakvih susreta

Veći broj vozila i vozača, sudionika "Car meet scene", okupio se na parkiralištu u zoni tržnice na području Dubrave u noći na subotu, a zagrebačka policija u kontroli sudionika je utvrdila veći broj prekršaja.

Policija je spriječila moguće protupravno ponašanje ili bilo koje ponašanje koje bi uznemirilo građane i narušilo njihov mir. Nadzor su proveli nad ukupno 114 automobila, 20 njih upućeno je na izvanredni tehnički pregled, a utvrdili su 99 prekršaja.

Najveći broj prekršaja odnosio se na prekoračenje brzine (njih 38), zatim zbog tehničke neispravnosti auta (21). Čak 16 prekršaja bilo je zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 14 zbog korištenja mobitela, a 8 zbog nekorištenja pojasa.

Ovaj nadzor odnosio se na istočni dio grada, a nastavit će se na području cijelog grada i svih lokacija gdje se okupljaju ljubitelji ovakvih susreta.

