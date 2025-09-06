Obavijesti

News

RADILI FASADU

Strava u Sisku: Radnik (48) iz BiH pao sa skele i poginuo

Piše Iva Tomas,
Strava u Sisku: Radnik (48) iz BiH pao sa skele i poginuo
Na mjestu nesreće obavljen je očevid kojeg je predvodila županijska državna odvjetnica u Sisku u suradnji s policijom, a u nazočnosti inspektora zaštite na radu

Bosanskohercegovački radnik (48) u petak oko 15:30 smrtno je stradao na gradilištu u Sisku gdje se izvode radovi fasade na zgradi. Muškarac je pao sa skele s visine od 14 metara. Za sada, nije jasno kako je došlo do pada, piše sisačko-moslavačka policija.

Na mjestu nesreće obavljen je očevid kojeg je predvodila županijska državna odvjetnica u Sisku u suradnji s policijom, a u nazočnosti inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata.

Tijelo preminulog prevezli su u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

