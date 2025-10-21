Obavijesti

U Istri drogiran prevozio drogu

Piše Veronika Miloševski,
U Istri drogiran prevozio drogu
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prijeti mu novčana kazna u iznosu od 1980 eura i zabrana vožnje automobila u trajanju od tri mjeseca

Labinska policija je jučer oko 10 sati nedaleko od Potpićna uhitila muškarca (50) koji je vozio auto pod utjecajem droge s drogom u autu, javila je istarska policija. Auto su zaustavili na raskrižju DC-64 i LC-50123 u kontroli prometa.

Zbog sumnje da je muškarac pod utjecajem opojnih droga, ponuđeno mu je preliminarno testiranje koje je pokazalo prisutnost THC-a u organizmu, dok je odbio ponuđeno mu vađenje krvi i urina. Kod vozača je pronađeno i šest ručno motanih cigareta ukupne težine 11,9 grama mješavine duhana i marihuane. Muškarac je zbog mogućnosti da će nastaviti sa činjenjem prekršaja uhićen te će tijekom dana biti predan na nadležni sud.

Poradi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga prijeti mu novčana kazna u iznosu od 1980 eura i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

