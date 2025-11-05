Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI ULOV

Policija u Sisku zaplijenila više od 1,5 kg amfetamina! Priveli dvojicu. Pronašli novac i vage...

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Policija u Sisku zaplijenila više od 1,5 kg amfetamina! Priveli dvojicu. Pronašli novac i vage...
Foto: Policijska uprava sisačko-moslavačka

U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj kažu da su proteklog mjeseca evidentirali 16 zapljena droga...

Sisačka policija u utorak je kod dvojice muškaraca pronašla i oduzela ukupno 1,5 kilograma amfetamina te ostalih narkotika i veću količinu novca, izvijestila je policija koja je osumnjičene kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku.

Policija je priopćila da su temeljem nalog suda na području Siska obavili predragu domova i drugih prostorija 54-godišnjaka i 50-godišnjaka.

Foto: Policijska uprava sisačko-moslavačka

Kod 54-godišnjaka policija je pronašla i oduzela 132 grama amfetamina, tri tablete ecstasyja, kilogram natrijevog hidrogenkarbonata (soda bikarbona, NaHCO3), dvije digitalne vage i novac. 50-godišnjaku je nakon pretrage oduzeto 1435 grama amfetamin, skoro 50 grama konoplje i tri digitalne vage.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja zbog počinjenih kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke - pišu iz policije.

PAO DILER Virovitica: Policija kod 23-godišnjaka pronašla 1,34 kg marihuane i preciznu vagu
Virovitica: Policija kod 23-godišnjaka pronašla 1,34 kg marihuane i preciznu vagu
Foto: Policijska uprava sisačko-moslavačka

U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj kažu da su proteklog mjeseca evidentirali 16 zapljena droga. Zabilježeno je osam zapljena kanabisa (2932,95 grama), po dvije zapljene kokaina (3,42 grama), stabljike indijske konoplje (168 komada) i lijekova koje se nalaze na popisu droga (210 komada tableta) te po jedna zapljena heptanona (47 komada) i amfetamina (25,24 grama).

UHIĆENA SA SUPRUGOM FOTO Žena (33) kod Dubrovnika u WC bacila kokain i marihuanu. Policajci morali rastavljati cijevi
FOTO Žena (33) kod Dubrovnika u WC bacila kokain i marihuanu. Policajci morali rastavljati cijevi
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam
SKANDAL U SPLITU

Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

Ovo u Splitu je eklatantan primjer fašizacije Hrvatske u kojoj  se premijer i predsjednik Sabora prave kao da ništa vide i dopuštaju ne relativizaciju, već negiranje genocida, kaže prof. Nebojša Blanuša o nasilju u Splitu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025