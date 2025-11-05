Policija u Sisku zaplijenila više od 1,5 kg amfetamina! Priveli dvojicu. Pronašli novac i vage...

Sisačka policija u utorak je kod dvojice muškaraca pronašla i oduzela ukupno 1,5 kilograma amfetamina te ostalih narkotika i veću količinu novca, izvijestila je policija koja je osumnjičene kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku.

Policija je priopćila da su temeljem nalog suda na području Siska obavili predragu domova i drugih prostorija 54-godišnjaka i 50-godišnjaka.

Foto: Policijska uprava sisačko-moslavačka

Kod 54-godišnjaka policija je pronašla i oduzela 132 grama amfetamina, tri tablete ecstasyja, kilogram natrijevog hidrogenkarbonata (soda bikarbona, NaHCO3), dvije digitalne vage i novac. 50-godišnjaku je nakon pretrage oduzeto 1435 grama amfetamin, skoro 50 grama konoplje i tri digitalne vage.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja zbog počinjenih kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke - pišu iz policije.

Foto: Policijska uprava sisačko-moslavačka

U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj kažu da su proteklog mjeseca evidentirali 16 zapljena droga. Zabilježeno je osam zapljena kanabisa (2932,95 grama), po dvije zapljene kokaina (3,42 grama), stabljike indijske konoplje (168 komada) i lijekova koje se nalaze na popisu droga (210 komada tableta) te po jedna zapljena heptanona (47 komada) i amfetamina (25,24 grama).