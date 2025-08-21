Obavijesti

News

Komentari 0
NOVE REGULACIJE

Policija u Sunji oduzela djeci električne romobile, roditelji kazneno odgovorni

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Policija u Sunji oduzela djeci električne romobile, roditelji kazneno odgovorni
Foto: Mirsad Mesinovic

Uz poziv roditeljima da djeci ne kupuju električne romobile policija podsjeća kako zakonski propisi jasno određuju da je minimalna dob za pravljanje električnim romobilom 14 godina te da je kaciga

Policija je u Sunji privremeno oduzela električne romobile djeci koji su ih vozili izvan dopuštenih površina i bez kacige te su uputili apel roditeljima da djeci ne kupuju romobile koje po zakonu ne smiju voziti. Juče oko 14 sati policija je u Sunji zaustavila dvoje djece koja su upravljala električnim romobilom, bez korištenja zaštitne kacige te su se kretala kolnikom, što je suprotno prometnim propisima. Romobili su privremeno oduzeti, a protiv roditelja će biti izdani obavezni prekršajni nalozi.

Uz poziv roditeljima da djeci ne kupuju električne romobile policija podsjeća kako zakonski propisi jasno određuju da je minimalna dob za pravljanje električnim romobilom 14 godina te da je kaciga, bez iznimke, obavezna za sve vozače.

ZA DJECU OD 14 DO 16 GODINA HAK uvodi edukacije za mlade vozače romobila, na simulatoru će vježbati situacije iz prometa
HAK uvodi edukacije za mlade vozače romobila, na simulatoru će vježbati situacije iz prometa

Kretanje je dozvoljeno isključivo biciklističkim stazama i trakama - ako one ne postoje, može se voziti površinama za pješake, uz poseban oprez prema ostalim sudionicima u prometu.

Noću i pri slaboj vidljivosti, vozači moraju biti označeni reflektirajućom odjećom ili oznakom i uvijek je potrebno koristiti svjetla prilikom vožnje.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, roditelji mogu kazneno i prekršajno odgovarati ako djetetu omogućuju ili dopuštaju upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom protivno zakonskim odredbama. Na primjer, ako dijete nije navršilo 14 godina ili ne koristi kacigu, a sudjeluje u prometu, roditelj može biti novčano kažnjen. Kazne za roditelje kreću se od 30 do 1.990 eura, ovisno o težini prekršaja.

MLAĐI JE OD 14 GODINA Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura
Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura

Policija upozorava roditelja kako električni romobili mogu djelovati bezopasno, ali to nije tako, jer se djeca na električnim romobilima kreću znatnim brzinama i često dijele prostor s vozilima i pješacima. Djeca, osobito mlađa, često nisu svjesna rizika koje donosi sudjelovanje u prometu niti imaju razvijenu sposobnost brzog donošenja sigurnosno odgovornih odluka.

"Sigurnost djece na romobilima nije samo pitanje prometnih pravila, već i obiteljske i društvene odgovornosti. Edukacija, nadzor i pravilan odgoj ključni su elementi prevencije. Apeliramo na roditelje da djeci budu uzor", poručuju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE TAJKUNA

Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'
MISLI DA JE MORE NJEGOVO

VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala, kazala je napadnuta žena o nevjerojatnim scenama na Kapriju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025