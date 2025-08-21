Policija u Sunji oduzela djeci električne romobile, roditelji kazneno odgovorni

Policija je u Sunji privremeno oduzela električne romobile djeci koji su ih vozili izvan dopuštenih površina i bez kacige te su uputili apel roditeljima da djeci ne kupuju romobile koje po zakonu ne smiju voziti. Juče oko 14 sati policija je u Sunji zaustavila dvoje djece koja su upravljala električnim romobilom, bez korištenja zaštitne kacige te su se kretala kolnikom, što je suprotno prometnim propisima. Romobili su privremeno oduzeti, a protiv roditelja će biti izdani obavezni prekršajni nalozi.

Uz poziv roditeljima da djeci ne kupuju električne romobile policija podsjeća kako zakonski propisi jasno određuju da je minimalna dob za pravljanje električnim romobilom 14 godina te da je kaciga, bez iznimke, obavezna za sve vozače.

Kretanje je dozvoljeno isključivo biciklističkim stazama i trakama - ako one ne postoje, može se voziti površinama za pješake, uz poseban oprez prema ostalim sudionicima u prometu.

Noću i pri slaboj vidljivosti, vozači moraju biti označeni reflektirajućom odjećom ili oznakom i uvijek je potrebno koristiti svjetla prilikom vožnje.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, roditelji mogu kazneno i prekršajno odgovarati ako djetetu omogućuju ili dopuštaju upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom protivno zakonskim odredbama. Na primjer, ako dijete nije navršilo 14 godina ili ne koristi kacigu, a sudjeluje u prometu, roditelj može biti novčano kažnjen. Kazne za roditelje kreću se od 30 do 1.990 eura, ovisno o težini prekršaja.

Policija upozorava roditelja kako električni romobili mogu djelovati bezopasno, ali to nije tako, jer se djeca na električnim romobilima kreću znatnim brzinama i često dijele prostor s vozilima i pješacima. Djeca, osobito mlađa, često nisu svjesna rizika koje donosi sudjelovanje u prometu niti imaju razvijenu sposobnost brzog donošenja sigurnosno odgovornih odluka.

"Sigurnost djece na romobilima nije samo pitanje prometnih pravila, već i obiteljske i društvene odgovornosti. Edukacija, nadzor i pravilan odgoj ključni su elementi prevencije. Apeliramo na roditelje da djeci budu uzor", poručuju iz policije.