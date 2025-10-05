Obavijesti

Policija uhitila muškarca (24) u Dubrovniku: U stanu mu našli više od 1,7 kg amfetamina!

Foto: PU dubrovačko neretvanska

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 24-godišnjak amfetamin nabavljao i pakirao te dalje prodavao konzumentima s područja Dubrovnika i okolice, izvijestila je u nedjelju policija.

Dubrovačko-neretvanska policija uhitila je 24-godišnjaka zbog sumnje u preprodaju droga pošto je u njegovom stanu pronašla nešto više od 1,7 kilograma amfetamina.

Pretraga stana obavljena je u petak popodne temeljem naredbe Općinskog suda u Dubrovniku.

Pronađeno je 1020 grama amfetamina, 14 vakuumiranih pakiranja s ukupno 700 grama, pakiranje s 14 grama i još jedno manje pakiranje, te manja količina marihuane, digitalna vaga i uređaj za vakuumiranje.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama, uz kaznenu prijavu je doveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom i kod sudca istrage koji mu je odredio istražni zatvor.

Zbog posjedovanja marihuane prekršajno je kažnjen sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

