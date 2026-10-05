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LAŽNA UZBUNA

Uhićen muškarac (75) u zračnoj luci u Splitu. Kazao je da ima bombu! Navodno je svećenik?!

Piše Iva Tomas,
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Uhićen muškarac (75) u zračnoj luci u Splitu. Kazao je da ima bombu! Navodno je svećenik?!
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Prije polijetanja iz Splita za Beograd 75-godišnjak je rekao osoblju da se u avionu nalazi bomba, a onda rekao da se šali. Sve putnike su evakuirali

U splitskoj zračnoj luci obavljen je protueksplozijski pregled zrakoplova, putnika i prtljage. Pregledom nije pronađena eksplozivna naprava te je zrakoplov za Beograd s putnicima napustio zračnu luku. Nad uhićenim 75-godišnjakom u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Lažna uzbuna, priopćila je za 24sata PU splitsko-dalmatinska.

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Podsjetimo, muškarac (75) uhićen je u splitskoj zračnoj luci u ponedjeljak oko 15.25 sati. Prije polijetanja iz Splita za Beograd rekao je osoblju da se u avionu nalazi bomba, a onda rekao da se šali. Sve putnike su evakuirali, kako je za 24sata potvrdila PU splitsko-dalmatinska.

- Na zračnoj luci danas, uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15,25 sati dok se nalazio u avionu prije polijetanja osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali. Avion je ispražnjen i biti će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage - priopćila nam je policija ranije.

Radilo se o avionu kompanije Air Serbia, koji je iz Splita za Beograd trebao poletjeti u 15.20. 

- Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u odorama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosijedog gospodina koji je sjedio u 3. ili 4. redu, ispričao je putnik za Dnevnik.hr.

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Nitko u avionu nije znao što se događa, a za objašnjenje je pitao stjuardesu.

- Spomenuo je riječ bomba -  rekla mu je stjuardesa.

Rekao i da je nekoliko putnika od straha samo napustilo avion, a da je pilot nakon toga preko razglasa, oko 15.40, objavio da svi putnici moraju napustiti avion zbog pregleda iz sigurnosnih razloga.

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