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DRAMA U SRBIJI

Muškarac (60) u Leskovcu oteo djevojčicu! 'Ugurao ju je u auto i odveo kući, uspjela je pobjeći...'

Piše 24sata,
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Muškarac (60) u Leskovcu oteo djevojčicu! 'Ugurao ju je u auto i odveo kući, uspjela je pobjeći...'
Foto: M.M./ATAImages
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Nije poznato kako je djevojčica uspjela pobjeći. Prema tvrdnjama susjeda, istrčala je iz kuće u koju je 60-godišnjak odveo i počela je dozivati pomoć.

Muškarac (60) oteo je početkom ovog tjedna maloljetnu djevojčicu kod Leskovca! Ugrabio ju je nakon što je izašla it trgovine oko 13 sati, nakon čega je odmah pokrenuta velika policijska akcija, javlja Telegraf.

Blokirano je cijelo naselje, a muškarac je ubrzo nakon toga pronađen i priveden.

- Izašla je iz trgovine, on joj je prišao, na silu je ubacio u svoj automobil i zaključao vrata. Potom se odvezao dalje - govore mještani.

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Nije poznato kako je djevojčica uspjela pobjeći. Prema tvrdnjama susjeda, istrčala je iz kuće u koju je 60-godišnjak odveo i počela je dozivati pomoć.

Djevojčica je nakon bijega bila u stanju teškog šoka, nije mogla reći što se točno i kada dogodilo.

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Srpski mediji pišu i kako će privedenog otmičara pregledati psihijatri kako bi se utvrdilo njegovo psihičko stanje.

Dvije kuće u naselju imaju kamere, policija je uzela snimke, na njima se vide muškarac i dijete na zadnjem sjedištu, piše Nova.rs.

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Komentari 13
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