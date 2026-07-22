Stradali su se navodno vraćali s pecanja kad je došlo do stravične nesreće...
VOZILO NAŠLI U KANALU
Strava kod Novog Sada: Troje mrtvih u prometnoj nesreći!
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Troje ljudi poginulo je u prometnoj nesreći kod Novog Sada. Kako javlja Nova.rs, građani su jutros oko devet sati prijavilo da se vozilo nalazi u kanalu, u njemu su pronašli tri tijela...
Nadležne službe na početku nisu ni mogle pristupiti vozilu, teren je tu izrazito nepristupačan, kasnije su se uspjeli probiti do vozila koje je bilo prevrnuto u kanalu punom vode.
- Auto je sletio s poljskog puta, tu vozila ne prolaze baš često - pišu srpski mediji.
Stradali su se navodno vraćali s pecanja kad je došlo do stravične nesreće...
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