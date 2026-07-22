Strava kod Novog Sada: Troje mrtvih u prometnoj nesreći!

Troje ljudi poginulo je u prometnoj nesreći kod Novog Sada. Kako javlja Nova.rs, građani su jutros oko devet sati prijavilo da se vozilo nalazi u kanalu, u njemu su pronašli tri tijela...

Nadležne službe na početku nisu ni mogle pristupiti vozilu, teren je tu izrazito nepristupačan, kasnije su se uspjeli probiti do vozila koje je bilo prevrnuto u kanalu punom vode.

- Auto je sletio s poljskog puta, tu vozila ne prolaze baš često - pišu srpski mediji.

Stradali su se navodno vraćali s pecanja kad je došlo do stravične nesreće...