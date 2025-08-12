Obavijesti

NOVI DETALJI STRAVE

Policija upala u dom za starije i našla zatočene radnice! Vlasnica im prijetila, nadzirala ih obitelj

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vlasnica doma za starije i nemoćne, Iva K. Š., brutalno se odnosila prema stranim radnicama. Za čitav slučaj se saznalo prošli petak. Jadne radnice nisu puštali same ni do dućana

Pet stranih radnica, državljanki Indije i Filipina, u dobi od 29 do 47 godina, stiglo je u Hrvatsku raditi, no njihov boravak uskoro se, sudeći prema navodima iz kaznene prijave koju je policija podnijela protiv njihove poslodavke Ive K. Š. (37), pretvorio u pakao. Radnicama je, sumnja se, uzela putovnice tvrdeći da joj trebaju kako bi im kod nadležnih tijela ishodila dozvole za boravak i rad, odnosno regulirala njihov status stranca u Hrvatskoj, a zadržavala je i plaće za njihov rad.

Zagrebačka policija inicijalno je direktoricu tvrtke s područja Zeline prijavila zbog kaznenog djela trgovanja ljudima, no nakon ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kako neslužbeno doznajemo,to je ipak prekvalificirano u blaže kazneno djelo neisplate plaća i protupravnog oduzimanja slobode.

Za sve se saznalo u petak, 8. kolovoza ove godine, kad su policajci, s inspektorima Državnog inspektorata, stigli do Doma za starije i nemoćne na području Zagrebačke županije. Tamo su zatekli tri strane državljanke zaključane u objektu.

Druge dvije žrtve pronašli su na drugoj lokaciji na području Zagrebačke županije, gdje su strane radnice imale smještaj. Svih pet žrtava policija je izdvojila i stavila pod zaštitu, a odlukom dežurnog socijalnog radnika premjestili su i troje zatečenih korisnika starije životne dobi u druge smještaje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sumnja se da ih je osumnjičena zatvarala, zaključavala i zabranila bilo kakav kontakt s drugima na mjestima gdje su radile ili u smještaju u kojemu su boravile, gdje su uvijek bile pod nadzorom. Kad bi joj se obratile i negodovale, prijetila im je prijavljivanjem policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine - izvijestila je policija.

Kako neslužbeno doznajemo, žrtve su ispričale da je svaki njihov korak bio nadziran, a u odsutnosti direktorice kontrolirali su ih članovi njezine obitelji. Vozili su ih na posao i s posla, a ako bi trebale ići u trgovinu ili negdje i tu bi ih vozili te pratili svaki njihov korak. Direktorica je tijekom vikenda, nakon ispitivanja u tužiteljstvu, završila u istražnom zatvoru kako ne bi mogla utjecati na svjedoke ili ponoviti kazneno djelo.

- Ona je aktivno iznijela obranu, slijedi istraga tijekom koje ćemo imati dokazne prijedloge. Vjerujemo da ćemo njima osporiti te inkriminirane navode - kratko je rekao njezin branitelj Mirko Miličević. 

