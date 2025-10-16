Policija upala u kafić i kod HDZ-ovca našla pištolj! Nazvali smo ga: 'Mili moj to je plašljivac...'

Robi Ević (55), istaknuti član vinkovačkog HDZ-a i predsjednik Temeljnog ogranka te stranke 'Mala Bosna', našao se u središtu incidenta, doznaju 24sata. Sve se dogodilo u u jednom ugostiteljskom objektu u centru najstarijeg grada u Europi prije 10 dana.

Vukovarsko-srijemska policija ne objavljujući identitet potvrdila nam je informaciju kako su intervenirali u navedenom ugostiteljskom objektu.

- Policajci su pružili intervenciju u ugostiteljskom objektu te zatekli 55-godišnjaka koji je bio u posjedu plinskog oružja. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je navedena osoba pod utjecajem alkohola (1,86g/kg) kod sebe posjedovala oružje kategorije "C" te je protupravnim ponašanjem na javnom mjestu uznemirio građane - rekla nam je policija.

Dodaju i kako mu je plinski pištolj, sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja, privremeno oduzet, te da je protiv Evića pokrenut prekršajni postupak izdavanjem prekršajnog naloga. Kontaktirali smo i samog Evića.

- Ništa od toga prijatelju. Ne znam uopće odakle informacija - rekao nam je kratko. Postavili smo i potpitanje je li točna informacija da je na mjestu događaja bila i policija.

- Možda i je, ne znam. Što je sad tu sporno - rekao nam je. Nakon toga nas je upitao i gdje se nalazimo.

- Možemo li se čuti kasnije, tu sam sada u nekom društvu - rekao nam je Ević. Nekoliko sati kasnije postavili smo mu i pisano pitanje je li bila policija, te je li dobio nekakvu kaznu.

- Mili moj, radi se o plašljivcu i nikakav problem nije. Hvala ti na razumijevanju - odgovorio je. Ponovno smo ga pitali je li dobio kakvu kaznu, ali na to nije odgovarao.

Inače, političari iz Slavonije često imaju problema s oružjem. Podsjetimo, nedavno je podignuta optužnica protiv Josipa Dabre, bivšeg HDZ-ovca, te nekadašnjeg DP-ovog ministra poljoprivrede. Povod za podizanje optužnice bila je objava snimki na kojima se vidi kako Dabro koristi oružje.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku tereti ga da je djetetu od 2021. do siječnja 2024. omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Osim toga, Dabru sumnjiče za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.