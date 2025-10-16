Obavijesti

News

Komentari 0
INCIDENT U VINKOVCIMA

Policija upala u kafić i kod HDZ-ovca našla pištolj! Nazvali smo ga: 'Mili moj to je plašljivac...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Policija upala u kafić i kod HDZ-ovca našla pištolj! Nazvali smo ga: 'Mili moj to je plašljivac...'
Foto: Ilustracija/Pixsell

Sve se odigralo u ugostiteljskom objektu u centru Vinkovaca. Policija nam je potvrdila incident. Kako kažu protiv HDZ-ovca pokrenuli su postupak...

Robi Ević (55), istaknuti član vinkovačkog HDZ-a i predsjednik Temeljnog ogranka te stranke 'Mala Bosna', našao se u središtu incidenta, doznaju 24sata. Sve se dogodilo u u jednom ugostiteljskom objektu u centru najstarijeg grada u Europi prije 10 dana. 
Vukovarsko-srijemska policija ne objavljujući identitet potvrdila nam je informaciju kako su intervenirali u navedenom ugostiteljskom objektu.

- Policajci su pružili intervenciju u ugostiteljskom objektu te zatekli 55-godišnjaka koji je bio u posjedu plinskog oružja. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je navedena osoba pod utjecajem alkohola (1,86g/kg) kod sebe posjedovala oružje kategorije "C" te je protupravnim ponašanjem na javnom mjestu uznemirio građane - rekla nam je policija. 

UNUTARSTRANAČKI IZBORI Kostopeč odustao od borbe za mjesto šefa HDZ-a Zagreb: 'Ja vjerujem da Zagreb treba bolje'
Kostopeč odustao od borbe za mjesto šefa HDZ-a Zagreb: 'Ja vjerujem da Zagreb treba bolje'

Dodaju i kako mu je plinski pištolj, sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja, privremeno oduzet, te da je protiv Evića pokrenut prekršajni postupak izdavanjem prekršajnog naloga. Kontaktirali smo i samog Evića.

- Ništa od toga prijatelju. Ne znam uopće odakle informacija - rekao nam je kratko. Postavili smo i potpitanje je li točna informacija da je na mjestu događaja bila i policija. 

- Možda i je, ne znam. Što je sad tu sporno - rekao nam je. Nakon toga nas je upitao i gdje se nalazimo. 

- Možemo li se čuti kasnije, tu sam sada u nekom društvu - rekao nam je Ević. Nekoliko sati kasnije postavili smo mu i pisano pitanje je li bila policija, te je li dobio nekakvu kaznu. 

- Mili moj, radi se o plašljivcu i nikakav problem nije. Hvala ti na razumijevanju - odgovorio je. Ponovno smo ga pitali je li dobio kakvu kaznu, ali na to nije odgovarao. 

JEDINI SE KANDIDIRAO Božinović se kandidirao za šefa HDZ-a Zagrebačke županije
Božinović se kandidirao za šefa HDZ-a Zagrebačke županije

Inače, političari iz Slavonije često imaju problema s oružjem. Podsjetimo, nedavno je podignuta optužnica protiv Josipa Dabre, bivšeg HDZ-ovca, te nekadašnjeg DP-ovog ministra poljoprivrede. Povod za podizanje optužnice bila je objava snimki na kojima se vidi kako Dabro koristi oružje.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku tereti ga da je djetetu od 2021. do siječnja 2024. omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Osim toga, Dabru sumnjiče za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025