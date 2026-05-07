Obavijesti

News

Komentari 0
BUDITE NA OPREZU!

Policija upozorava na novu SMS prevaru: Traže uplatu kazni

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija upozorava na novu SMS prevaru: Traže uplatu kazni
Foto: PU osječko-baranjska

Građanima stižu poruke o navodnim prometnim prekršajima i hitnoj uplati 15 eura, a policija poručuje da ne šalje SMS-ove ni linkove za plaćanje kazni.

Varaždinska policija upozorila je u četvrtak na novu prijevaru putem SMS poruka i aplikacija u kojima se pošiljatelji lažno predstavljaju kao Ministarstvo unutarnjih poslova i traže uplatu novčanih kazni putem poveznica. Policija je izvijestila da je u posljednje vrijeme zaprimila više prijava građana koji su na mobilne telefone dobili poruke o navodnim prometnim prekršajima, uz zahtjev za žurnu uplatu kazne od 15 eura. U porukama se navodi da je vozilo evidentirano u ITSM - inteligentnom transportnom sustavu kao vozilo koje je prekršilo propise o sigurnosti na cestama.

NEVJEROJATNO Lažni liječnici pokušali prevariti Bjelovarčane za 350.000 eura
Lažni liječnici pokušali prevariti Bjelovarčane za 350.000 eura

"Relevantni zapis sinkroniziran je s vašom osobnom vozačkom datotekom. Upute za obradu: Molimo platite kaznu od 15 eura online prije 23:59 dana 2. svibnja. Neuplata do roka rezultirat će punom kaznom i kaznenim bodovima. Kanal plaćanja MUP-a...", stoji u poruci u kojoj slijedi poveznica za navodnu uplatu.

Iz Policijske uprave varaždinske ističu da policija građane ne obavještava o prometnim prekršajima putem SMS poruka ili aplikacija niti šalje poveznice za plaćanje kazni.

KRIVOTVORIO DOKUMENTE Prodavao tuđe kuće kao svoje: Prevarant iz Opatije 'zaradio' pola milijuna eura, uhićen je
Prodavao tuđe kuće kao svoje: Prevarant iz Opatije 'zaradio' pola milijuna eura, uhićen je

Stoga pozivaju na oprez te apeliraju na djecu, unuke i druge članove obitelji starijih osoba da savjete podijele sa svojim starijim ukućanima i upozore ih na ovakve pokušaje prijevara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026