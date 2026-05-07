Policija upozorava na novu SMS prevaru: Traže uplatu kazni

Varaždinska policija upozorila je u četvrtak na novu prijevaru putem SMS poruka i aplikacija u kojima se pošiljatelji lažno predstavljaju kao Ministarstvo unutarnjih poslova i traže uplatu novčanih kazni putem poveznica. Policija je izvijestila da je u posljednje vrijeme zaprimila više prijava građana koji su na mobilne telefone dobili poruke o navodnim prometnim prekršajima, uz zahtjev za žurnu uplatu kazne od 15 eura. U porukama se navodi da je vozilo evidentirano u ITSM - inteligentnom transportnom sustavu kao vozilo koje je prekršilo propise o sigurnosti na cestama.

"Relevantni zapis sinkroniziran je s vašom osobnom vozačkom datotekom. Upute za obradu: Molimo platite kaznu od 15 eura online prije 23:59 dana 2. svibnja. Neuplata do roka rezultirat će punom kaznom i kaznenim bodovima. Kanal plaćanja MUP-a...", stoji u poruci u kojoj slijedi poveznica za navodnu uplatu.

Iz Policijske uprave varaždinske ističu da policija građane ne obavještava o prometnim prekršajima putem SMS poruka ili aplikacija niti šalje poveznice za plaćanje kazni.

Stoga pozivaju na oprez te apeliraju na djecu, unuke i druge članove obitelji starijih osoba da savjete podijele sa svojim starijim ukućanima i upozore ih na ovakve pokušaje prijevara.