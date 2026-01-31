Policija upozorava na prijevare: Predstave se kao liječnici i traže novac. Meta su najčešće stariji!

Policija je izdala upozorenje građanima, osobito onima starije dobi, o telefonskim prijevarama u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici te navode žrtve da im predaju novac ili neke druge vrijednosti.

Naime, riječ je o kaznenom djelu, a na meti počinitelja najčešće su starije osobe, i to one koje se slabo služe hrvatskim jezikom. Počinitelji se u razgovoru lažno predstavljaju kao liječnici iz obližnjih bolnica te navode kako je u bolnicu u teškom zdravstvenom stanju zaprimljen član obitelji žrtve kojemu je hitno potrebna posebna operacija. U pozadini se pritom često čuje glas navodnog člana obitelji koji moli žrtvu da plati spomenutu operaciju.

Počinitelji također žrtvama govore kako se operacija može obaviti samo ako se odmah plati određeni novčani iznos, a nakon toga dogovara se kako će ispred kuće, stana ili balkona doći osoba kojoj žrtva treba predati novac. Počinitelji pritom točno opišu osobu koja će doći po novac kako bi čitava prijevara djelovala uvjerljivije.

Policija je također upozorila i na prisutnost drugih oblika prijevare, u kojima se počinitelji pak lažno predstavljaju kao bankarski ili policijski službenici te uvjeravaju žrtve da predaju novac koji imaju kod kuće jer se, navodno, radi o krivotvorenim novčanicama.

Policija je naglasila kako bolnice ili državne institucije nikada ne traže hitne isplate na ovakav način niti traže da se novac donese na javno mjesto radi predaje. Naglasili su isto tako kako policija i bankarski službenici ne dolaze po novac u tuđe domove niti zovu kako bi provjerili stanje računa ili količinu novaca koju netko ima kod sebe. Predaju novca preko balkona, prozora ili ispred kuće, kako su naveli, ne smije tražiti nitko.

Iz policije također pozivaju građane da ne nasjedaju na ovakve pozive, da ne donose ishitrene odluke pod pritiskom ili zbog straha, da sve informacije provjere s članovima obitelji ili bliskim osobama i da telefonom ne otkrivaju osobne podatke, OIB, podatke s osobne iskaznice ili bankovne kartice. Sve građane moli se da starije članove obitelji upozore na ove oblike prijevare.

Ukoliko zaprimite ovakav ili sličan poziv ili ako ste postali žrtva prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj.