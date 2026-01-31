Obavijesti

News

Komentari 0
NE NASJEDAJTE!

Policija upozorava na prijevare: Predstave se kao liječnici i traže novac. Meta su najčešće stariji!

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
Policija upozorava na prijevare: Predstave se kao liječnici i traže novac. Meta su najčešće stariji!
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijekom ovih lažnih telefonskih poziva, čija su meta u prvom redu starije osobe, u pozadini se često čuje glas navodnog člana obitelji koji je u bolnici i koji moli žrtvu da hitno plati iznos za posebnu operaciju

Admiral

Policija je izdala upozorenje građanima, osobito onima starije dobi, o telefonskim prijevarama u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici te navode žrtve da im predaju novac ili neke druge vrijednosti.

Naime, riječ je o kaznenom djelu, a na meti počinitelja najčešće su starije osobe, i to one koje se slabo služe hrvatskim jezikom. Počinitelji se u razgovoru lažno predstavljaju kao liječnici iz obližnjih bolnica te navode kako je u bolnicu u teškom zdravstvenom stanju zaprimljen član obitelji žrtve kojemu je hitno potrebna posebna operacija. U pozadini se pritom često čuje glas navodnog člana obitelji koji moli žrtvu da plati spomenutu operaciju.

NOVA METODA PRIJEVARE Policija upozorava: Građani oprez, nikada telefonom ne provjeravamo financijsko stanje
Policija upozorava: Građani oprez, nikada telefonom ne provjeravamo financijsko stanje

Počinitelji također žrtvama govore kako se operacija može obaviti samo ako se odmah plati određeni novčani iznos, a nakon toga dogovara se kako će ispred kuće, stana ili balkona doći osoba kojoj žrtva treba predati novac. Počinitelji pritom točno opišu osobu koja će doći po novac kako bi čitava prijevara djelovala uvjerljivije.

Policija je također upozorila i na prisutnost drugih oblika prijevare, u kojima se počinitelji pak lažno predstavljaju kao bankarski ili policijski službenici te uvjeravaju žrtve da predaju novac koji imaju kod kuće jer se, navodno, radi o krivotvorenim novčanicama.

POLICIJA UPOZORAVA Još jedna žrtva kripto prijevare: Žena iz Garešnice uplarila novac pa ostala bez 2.250 eura
Još jedna žrtva kripto prijevare: Žena iz Garešnice uplarila novac pa ostala bez 2.250 eura

Policija je naglasila kako bolnice ili državne institucije nikada ne traže hitne isplate na ovakav način niti traže da se novac donese na javno mjesto radi predaje. Naglasili su isto tako kako policija i bankarski službenici ne dolaze po novac u tuđe domove niti zovu kako bi provjerili stanje računa ili količinu novaca koju netko ima kod sebe. Predaju novca preko balkona, prozora ili ispred kuće, kako su naveli, ne smije tražiti nitko.

Iz policije također pozivaju građane da ne nasjedaju na ovakve pozive, da ne donose ishitrene odluke pod pritiskom ili zbog straha, da sve informacije provjere s članovima obitelji ili bliskim osobama i da telefonom ne otkrivaju osobne podatke, OIB, podatke s osobne iskaznice ili bankovne kartice. Sve građane moli se da starije članove obitelji upozore na ove oblike prijevare.

DOVELA JE U ZABLUDU Njemica (53) se predstavila kao liječnik iz Libanona, ženu (69) iz Osijeka prevarila za 5000 eura
Njemica (53) se predstavila kao liječnik iz Libanona, ženu (69) iz Osijeka prevarila za 5000 eura

Ukoliko zaprimite ovakav ili sličan poziv ili ako ste postali žrtva prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao
OTKRIVAMO

Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao

Habijan je Pavleca mogao imenovati savjetnikom i bez natječaja ali onda Pavlec ne bi morao primati plaću. Ovako bez potrebnog iskustva zarađuje 1800 eura da savjetuje ministra o projektu teškom 10 i pol milijardi eura!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026