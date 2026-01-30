Još jedna žrtva kripto prijevare: Žena iz Garešnice uplarila novac pa ostala bez 2.250 eura

Pedesetogodišnjakinja s garešničkog područja prijavila je policiji u četvrtak, 29. siječnja, investicijsku prijevaru u kojoj je izgubila 2.250 eura. Sve je započelo početkom prosinca prošle godine kada je na društvenoj mreži uočila oglas koji je obećavao brzu i laku zaradu ulaganjem u kriptovalute, plemenite metale i dionice.

Nakon što je otvorila poveznicu iz komentara, ubrzo ju je nazvala nepoznata žena i prespojila je čovjeku koji se predstavio kao broker. Žrtva je slijedila njegove upute, instalirala mobilnu aplikaciju i uplatila početni iznos. Tijekom idućih dana sudjelovala je u trgovini valutama, a sustav joj je u početku prikazivao prividnu dobit.

Kada je situacija krenula u smjeru gubitka novca, broker ju je uvjerio da uplati još više sredstava kako bi ostvarila bonus i vratila uloženo. Problemi su nastali kada je žena pokušala podići svoj novac, što se pokazalo nemogućim, a od nje su se tražile samo nove uplate. Tada je shvatila da je žrtva prijevare i prekinula svaku komunikaciju.

Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno apelira na građane da budu oprezni. Savjetuju svima da izbjegavaju neprovjerene platforme, ne dijele bankovne podatke nepoznatim ljudima i ne nasjedaju na obećanja o bonusima, već da svaku sumnju odmah prijave najbližoj policijskoj postaji.

Kako prepoznati prevaru?

Najčešće prijevare u vezi s investicijama uključuju ponude za unosna ulaganja poput dionica, obveznica, kriptovaluta, plemenitih metala, stranih zemljišta ili alternativne energije, pišu iz policije.

- Primate učestale iznenadne pozive.

- Obećavaju vam brzu i golemu dobit te vas uvjeravaju u sigurnost investicije.

- Ponuda je dostupna samo na ograničeno vrijeme.

- Uvjeravaju vas kako je ponuda dostupna samo vama i traže da je ne dijelite s drugima.





Što možete poduzeti?

- Uvijek zatražite nepristrani financijski savjet prije nego što uložite novac.

- Odbijte iznenadne pozive o mogućnostima ulaganja.

- Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju veliku dobit, zajamčen povrat ili sigurna ulaganja.

- Ako ste već bili žrtva prijevare, prevaranti će vjerojatno pokušati ciljati na vas ponovno ili prodati vaše podatke drugim prevarantima, stoga budite na oprezu.

- Ako primijetite nešto sumnjivo, obratite se policiji.



Uz preventivnu kampanju Web heroj savjete možete pronaći i na web stranici https://budimorealni.hr/