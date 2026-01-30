Obavijesti

News

Komentari 1
POLICIJA UPOZORAVA

Još jedna žrtva kripto prijevare: Žena iz Garešnice uplarila novac pa ostala bez 2.250 eura

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Još jedna žrtva kripto prijevare: Žena iz Garešnice uplarila novac pa ostala bez 2.250 eura
Foto: Ilustracija/canva

Policija provodi kriminalističko istraživanje te apelira na građane da budu oprezni. Savjetuju svima da izbjegavaju neprovjerene platforme, ne dijele podatke nepoznatim ljudima i ne nasjedaju na obećanja o bonusima

Admiral

Pedesetogodišnjakinja s garešničkog područja prijavila je policiji u četvrtak, 29. siječnja, investicijsku prijevaru u kojoj je izgubila 2.250 eura. Sve je započelo početkom prosinca prošle godine kada je na društvenoj mreži uočila oglas koji je obećavao brzu i laku zaradu ulaganjem u kriptovalute, plemenite metale i dionice.

Nakon što je otvorila poveznicu iz komentara, ubrzo ju je nazvala nepoznata žena i prespojila je čovjeku koji se predstavio kao broker. Žrtva je slijedila njegove upute, instalirala mobilnu aplikaciju i uplatila početni iznos. Tijekom idućih dana sudjelovala je u trgovini valutama, a sustav joj je u početku prikazivao prividnu dobit.

DUBROVČANI NA NOGAMA Roditelji oprez! Kruži opasna prijevara. U sve uključeno i lažno dječje natjecanje
Roditelji oprez! Kruži opasna prijevara. U sve uključeno i lažno dječje natjecanje

Kada je situacija krenula u smjeru gubitka novca, broker ju je uvjerio da uplati još više sredstava kako bi ostvarila bonus i vratila uloženo. Problemi su nastali kada je žena pokušala podići svoj novac, što se pokazalo nemogućim, a od nje su se tražile samo nove uplate. Tada je shvatila da je žrtva prijevare i prekinula svaku komunikaciju.

Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno apelira na građane da budu oprezni. Savjetuju svima da izbjegavaju neprovjerene platforme, ne dijele bankovne podatke nepoznatim ljudima i ne nasjedaju na obećanja o bonusima, već da svaku sumnju odmah prijave najbližoj policijskoj postaji.

OVAKO SE ZAŠTITITE Međimurac ostao bez više od 100.000 eura, nasjeo na lažnu kripto priču. Policija ih traži
Međimurac ostao bez više od 100.000 eura, nasjeo na lažnu kripto priču. Policija ih traži

Kako prepoznati prevaru?

Najčešće prijevare u vezi s investicijama uključuju ponude za unosna ulaganja poput dionica, obveznica, kriptovaluta, plemenitih metala, stranih zemljišta ili alternativne energije, pišu iz policije.

- Primate učestale iznenadne pozive.
- Obećavaju vam brzu i golemu dobit te vas uvjeravaju u sigurnost investicije.
- Ponuda je dostupna samo na ograničeno vrijeme.
- Uvjeravaju vas kako je ponuda dostupna samo vama i traže da je ne dijelite s drugima.

 

UKRAJINKA IZA REŠETAKA Pričom o hitnoj operaciji sina izvukla 36 tisuća eura pa završila u istražnom zatvoru
Pričom o hitnoj operaciji sina izvukla 36 tisuća eura pa završila u istražnom zatvoru

Što možete poduzeti?

- Uvijek zatražite nepristrani financijski savjet prije nego što uložite novac.
- Odbijte iznenadne pozive o mogućnostima ulaganja.
- Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju veliku dobit, zajamčen povrat ili sigurna ulaganja.
- Ako ste već bili žrtva prijevare, prevaranti će vjerojatno pokušati ciljati na vas ponovno ili prodati vaše podatke drugim prevarantima, stoga budite na oprezu.
- Ako primijetite nešto sumnjivo, obratite se policiji.

Uz preventivnu kampanju Web heroj savjete možete pronaći i na web stranici https://budimorealni.hr/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026