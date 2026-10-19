POLICIJSKI SAT U FRANCUSKOJ Prosvjedi eskalirali u neviđeno nasilje, traju krizni sastanci

Francuske vlasti počele su uvoditi lokalne policijske satove širom zemlje nakon što su masovni prosvjedi zbog troškova života i stanja u školstvu eskalirali u neviđeno nasilje. Tijekom vikenda na ulice je izašlo oko pola milijuna ljudi, a mirne demonstracije ubrzo su prerasle u nerede, palež i masovne pljačke trgovina. Zbog kaosa u kojemu je uhićeno više od dvije tisuće ljudi, brojne europske države izdale su upozorenja svojim građanima da izbjegavaju putovanja u Francusku.

Ograničavanje kretanja i ostavka ministra

Kako bi obuzdala eskalaciju nasilja, vlada je ovlastila lokalne dužnosnike za donošenje strogih sigurnosnih mjera. U Parizu je policija uvela djelomični policijski sat koji obuhvaća Trg Republike i trgovačku četvrt Les Halles, gdje su se tijekom vikenda odvijali najgori sukobi. Slične mjere uvedene su u Lyonu i Lilleu, dok je gradonačelnik Nice zabranio izlazak maloljetnicima u noćnim satima.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez priznao je da su policijske snage u nekim trenucima izgubile kontrolu nad situacijom na ulicama. Iako je na terenu bilo raspoređeno više desetaka tisuća policajaca, sigurnosne službe nisu predvidjele razmjere nasilja. Nuñez je zbog propusta ponudio ostavku, ali ju je predsjednik Emmanuel Macron odbio.

Foto: Jack Taylor

Pariški gradonačelnik za središnji dio grada Ariel Weil otišao je korak dalje i javno predložio angažiranje vojske kako bi se zaustavile pljačke. U sukobima je ozlijeđeno gotovo tisuću policajaca, a prosvjednici su koristili zapaljiva sredstva i vatromet, što je natjeralo policiju na višekratnu upotrebu suzavca.

Unatoč izvanrednom stanju na ulicama, sportska događanja neće se otkazivati. Ministar unutarnjih poslova potvrdio je da će se utakmica Lige prvaka između PSG-a i Barcelone odigrati prema planu uz maksimalne mjere osiguranja.

Opljačkane trgovine i ukradena roba na internetu

Materijalna šteta diljem zemlje mjeri se u stotinama milijuna eura, a najteže su stradali privatni poduzetnici i javne institucije. U Limogesu je u plamenu stradala gradska vijećnica iz devetnaestog stoljeća, dok je u Marseilleu opljačkano više od šest stotina trgovina. Operateri za dijeljenje električnih bicikala prijavili su ogromne gubitke jer su stotine njihovih vozila potpuno uništene ili bačene na barikade.

Foto: Abdul Saboor

Francuski ministar trgovine Serge Papin održao je krizni sastanak s osiguravajućim kućama kako bi se ubrzala isplata odšteta vlasnicima uništenih objekata. Rok za prijavu štete produljen je s pet na trideset dana, a razmatraju se i beskamatni krediti za poduzetnike koji su preko noći ostali bez izvora prihoda.

Velik problem vlastima predstavlja i preprodaja ukradenih stvari. Ministrica digitalizacije Anne Le Henanff hitno je sazvala predstavnike platformi kao što su Vinted, eBay i Amazon.

- Očekujemo od ovih platformi da bez odgode uklone oglase s ukradenom robom - poručila je ministrica.

Platforma Vinted potvrdila je da aktivno surađuje s policijom i briše sumnjive oglase, naglasivši da imaju nultu stopu tolerancije prema prodaji ukradenih predmeta, te su zaprijetili trajnim brisanjem korisničkih računa.

*uz korištenje AI-ja