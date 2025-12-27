Političarka u RS objavila svoju diplomu, ali stvari su postale još čudnije. Pogledajte datum!

Nikolina Šljivić, zastupnica stranke Ujedinjena Srpska i v. d. zamjenice ravnatelja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, našla se u središtu pažnje nakon što su mediji objavili da je fakultet završila u svega četiri mjeseca. U pokušaju da zaustavi nagađanja o brzom stjecanju diplome, Šljivić je javno objavila dokument o završetku studija, no time su se otvorila nova pitanja i nelogičnosti.

Na diplomi Fakulteta za poslovne i pravne poslove Sveučilišta Union Nikola Tesla u Beogradu, koju je objavila, kao datum izdavanja naveden je 27. siječnja 2019. – nedjelja, što je formalno moguće, ali vrlo rijetko u praksi. Diploma također navodi da je fakultet upisala u akademskoj godini 2015./2016., a diplomirala 15. lipnja 2018. s ukupno 240 ECTS bodova, što odgovara četverogodišnjem studiju. Takav ubrzani završetak studija ne može se opravdati njezinim prosjekom ocjena 6,91, jer je u srbijanskom sustavu pozitivne ocjene kreću od 6 do 10.

Kontroverze su se intenzivirale nakon što je imenovana zamjenicom ravnatelja javne institucije u Republici Srpskoj. Oporba je tvrdila da je Šljivić po struci frizerka, a njezin stranački čelnik reagirao je objavom diplome prava. Sveučilište je potom priopćilo da Nikolina Šljivić nikada nije bila njihov studentica. Kao odgovor, Šljivić je objavila diplomu i tvrdila da je fakultet nakon njezinog diplomiranja promijenio naziv u Sveučilište MB. Međutim, Sveučilište je potvrdilo da je Fakultet poslovnih i pravnih znanosti 2021. prešao na novoosnovano Sveučilište MB i od tada više nije pridruženi član, pa i dalje ostaje nejasno gdje je Šljivić formalno stekla diplomu.

Uz obrazovne kontroverze, Središnje izborno povjerenstvo BiH pokrenulo je i postupak kako bi utvrdilo je li Šljivić u sukobu interesa, odnosno jesu li njezine dužnosti zamjenice ravnatelja i zastupnice u parlamentu Republike Srpske u skladu s odredbama Izbornog zakona BiH.