POLITIČKI RAT Slijedi krvava bitka za vlast u Sloveniji. Golob ima malu prednost nad Janšom

Parlamentarni izbori održani danas u Sloveniji odvili su se u iznimno napetoj, polariziranoj i opterećenoj političkoj atmosferi, pri čemu je sam izborni proces u završnici kampanje prerastao okvire klasičnog demokratskog natjecanja i poprimio opasne i sigurnosne dimenzije.

Prema izlaznim anketama, relativnu prednost imao je Pokret Sloboda premijera Robert Golob s približno 29,9 posto glasova, dok su Janez Janša i njegova Slovenska demokratska stranka (SDS) osvojili oko 27,5 posto. Međutim, već u ranim fazama prebrojavanja glasova pokazalo se da je razlika minimalna. S nešto manje od 80 posto prebrojanih glasova, djelomični neslužbeni rezultati Državnog izbornog povjerenstva su sljedeći: Janšin SDS 28,58 posto, Golobov GS 28,3 posto ,koalicija NSi, SLS i Fokus 9,52 posto, SD 6,69 posto, Demokrati 6,65 posto...Nakon prebrojanih 99,45 posto glasova, prema neslužbenim rezultatima, Golobovi su bili na 28,54 posto, Janšini na 28,17 posto.. Po tome, Golobovi imaju 29 mandata, Janšini 28... Nakon prebrojanih Mrtva trka do kraja večeri.

U takvom odnosu snaga, raspodjela mandata upućuje na šarolik parlament u kojem bi najmanje sedam političkih opcija moglo prijeći izborni prag od četiri posto, uključujući koaliciju NSi–SLS–Fokus, Socijaldemokrate, Levicu u savezu s Vesnom, Demokrate Anžeta Logara te stranku Resnica. Stoga, nijedna od dviju vodećih opcija nema kapacitet samostalno formirati vladu, a politička realnost dodatno je otežana činjenicom da su potencijalni koalicijski partneri većinom jasno profilirani unutar dva suprotstavljena bloka.

Upravo u tom kontekstu treba promatrati Janšinu izjavu nakon objave izlaznih anketa da SDS neće sudjelovati u formiranju "slabe vlade te da njegova stranka može čekati", čime je praktično isključio scenarij brzog kompromisnog dogovora i signalizirao strategiju političkog pritiska i dugotrajnijih pregovora. Istodobno je otvorio pitanje regularnosti izbora, ukazujući na odbijene pritužbe vezane uz prijevremeno glasanje i pravnu nedorečenost izbornog okvira, ostavljajući otvorenom mogućnost tužbi nakon konačnih rezultata.

Cjelokupna kampanja obilježena je nizom afera i skandala koje su dodatno produbile nepovjerenje među političkim akterima i biračima. Središnje mjesto zauzela je afera povezana s izraelskom privatnom obavještajnom tvrtkom Black Cube, za koju slovenske institucije tvrde da je bila uključena u aktivnosti prikrivenog nadzora i utjecaja na izborni proces.

Prema službenim navodima, operativci te tvrtke, uključujući visokopozicionirane osobe iz sigurnosnog i obavještajnog sektora, boravili su u Sloveniji u više navrata, a njihova prisutnost zabilježena je i u blizini sjedišta SDS-a. Slovenska obavještajna agencija dostavila je izvješće Nacionalnom sigurnosnom vijeću u kojem potvrđuje nalaze o mogućem miješanju, dok su predstavnici vlasti upozorili na obrasce djelovanja koji uključuju plasiranje kompromitirajućih materijala u ključnim političkim trenucima.

Paralelno s tim, u javnosti su se pojavile anonimno objavljene audio i videosnimke u kojima se navodno govori o korupciji, nezakonitom lobiranju i zlouporabi državnih resursa. Ove su snimke dodatno zaoštrile sukob između dvaju političkih blokova. SDS ih tumači kao dokaz sistemske korupcije vladajućih struktura, dok Golobovi pristaše tvrde da se radi o koordiniranoj operaciji diskreditacije u kojoj sudjeluju inozemni akteri. Sam Janša je, nakon početnog poricanja, priznao da se sastao s Giorom Eilandom, osobom povezanom s Black Cubeom, ali je tvrdio da razgovor nije imao veze s izborima.

Međunarodna dimenzija izbora dodatno je naglašena izjavama francuskog čelnika Emmanuela Macrona, koji je upozorio na "jasno dokumentirano uplitanje" i pozvao na zaštitu demokratskih procesa, dok je Golob naveo da je o situaciji razgovarao s više europskih čelnika.

Uz sigurnosne i političke afere, kampanju su obilježili i društveni i identitetski sukobi. Pitanja migracija, prava manjina i socijalne politike bila su snažno politizirana, a posebnu zabrinutost izazvalo je pojačano antiromsko raspoloženje i retorika koja je dolazila s različitih strana političkog spektra. Istodobno su zabilježeni incidenti poput vandaliziranja plakata i prijava o ekstremnim simboličkim provokacijama, uključujući vješanje mrtvih životinja.

U programsko-političkom smislu, izbori su predstavljali jasan sukob dviju vizija razvoja države. Golob zagovara nastavak proeuropskog kursa, jačanje socijalne države i institucionalne otpornosti, uz naglasak na energetsku tranziciju, digitalizaciju i regionalnu suradnju, uključujući aktivniju ulogu Slovenije na Zapadnom Balkanu. Njegova vlada već je provodila politike poput proširenja prava istospolnih parova i priznanja Palestine, čime se profilirala kao liberalno orijentirana administracija unutar EU.

S druge strane, Janša najavljuje zaokret prema suverenističkom modelu, s naglaskom na smanjenje poreza, jačanje tradicionalnih vrijednosti, restriktivniju migracijsku politiku i redefiniranje odnosa prema europskim institucijama, uz političku bliskost s liderima poput Viktora Orbana i Donalda Trumpa.

Izbori su također imali izraženu regionalnu i geopolitičku dimenziju. Analize upozoravaju na moguće utjecaje političkih i ekonomskih aktera iz regije, uključujući otvorenu političku podršku koju je Janši uputio Milorad Dodik, kao i procjene o prisutnosti sumnjivog kapitala povezanog s regionalnim političko-ekonomskim mrežama.

Rezultati izbora ne nude jasan odgovor, već potvrđuju dugotrajni obrazac slovenske politike, snažnu personalizaciju sukoba između Goloba i Janše te ovisnost o postizbornim koalicijama s manjin strankama.