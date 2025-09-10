Obavijesti

News

Komentari 0
'BEZ KOMENTARA'

Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'
Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata"

Kremlj je u srijedu odbio komentirati izjavu Poljske po kojoj je ta zemlja oborila ruske dronove u vlastitome zračnom prostoru, rekavši da je to stvar ministarstva obrane.

Poljska je u srijedu oborila dronove u svome zračnom prostoru uz potporu vojnih zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što je prvi put da je članica toga zapadnog vojnog saveza otvorila vatru za vrijeme ruskog rata u Ukrajini.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

NAPETOSTI NA VRHUNCU Poljska oborila ruske dronove! Stručnjaci: 'Eskalacija je očita, granice se testiraju. Nije dobro'
Poljska oborila ruske dronove! Stručnjaci: 'Eskalacija je očita, granice se testiraju. Nije dobro'

Upitan o dronovima i Tuskovim izjavama glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio: "U ovome slučaju ne bismo željeli komentirati ni na koji način jer to nije naša odgovornost, to je prerogativ ministarstva obrane."

Peskov je rekao da Kremlj nije dobio nikakav zahtjev za kontaktom od Poljske te je odbacio optužbe Europske unije i NATO-a po kojima je Rusija ovim činom provocirala. 

"Vodstva EU-a i NATO-a svakodnevno optužuju Rusiju za provokacije. U većini slučajeva bez ikakva nastojanja da podastru bar nekakav argument", rekao je Peskov.

Ministarstvo obrane dosad nije komentiralo incident s dronovima u Poljskoj.

No ruski je diplomat u Varšavi rekao da su dronovi koji su srušeni u Poljskoj došli iz pravca Ukrajine, prenijela je ruska agencija RIA.

"Znamo jednu stvar - ti dronovi letjeli su iz pravca Ukrajine", rekao je ruski otpravnik poslova u Varšavi Andrej Ordaš, nakon što je izašao iz poljskog ministarstva vanjskih poslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljski eurozastupnik Halicki o ruskim dronovima: Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva
NOĆNI UDAR

Poljski eurozastupnik Halicki o ruskim dronovima: Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva

Poljska je sinoć oborila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu.
Tusk na hitnom sastanku s vojnim vrhom: Poljska je spremna odgovoriti na napade
'IZRAVNA PRIJETNJA'

Tusk na hitnom sastanku s vojnim vrhom: Poljska je spremna odgovoriti na napade

Poljski je premijer doda da su svi dronovi koji su „predstavljali izravnu prijetnju“ oboreni djelovanjem poljske i savezničke protuzračne obrane
Objavili slike ruskog projektila koji je pogodio zgradu vlade u Kijevu: Pun američkih dijelova!
ZAOBILAZE SANKCIJE

Objavili slike ruskog projektila koji je pogodio zgradu vlade u Kijevu: Pun američkih dijelova!

CNN piše kako je iz toga očito da Rusi i dalje pronalaze načine da zaobiđe mjere i sankcije Zapada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025