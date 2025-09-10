Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'

Kremlj je u srijedu odbio komentirati izjavu Poljske po kojoj je ta zemlja oborila ruske dronove u vlastitome zračnom prostoru, rekavši da je to stvar ministarstva obrane.

Poljska je u srijedu oborila dronove u svome zračnom prostoru uz potporu vojnih zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što je prvi put da je članica toga zapadnog vojnog saveza otvorila vatru za vrijeme ruskog rata u Ukrajini.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

Upitan o dronovima i Tuskovim izjavama glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio: "U ovome slučaju ne bismo željeli komentirati ni na koji način jer to nije naša odgovornost, to je prerogativ ministarstva obrane."

Peskov je rekao da Kremlj nije dobio nikakav zahtjev za kontaktom od Poljske te je odbacio optužbe Europske unije i NATO-a po kojima je Rusija ovim činom provocirala.

"Vodstva EU-a i NATO-a svakodnevno optužuju Rusiju za provokacije. U većini slučajeva bez ikakva nastojanja da podastru bar nekakav argument", rekao je Peskov.

Ministarstvo obrane dosad nije komentiralo incident s dronovima u Poljskoj.

No ruski je diplomat u Varšavi rekao da su dronovi koji su srušeni u Poljskoj došli iz pravca Ukrajine, prenijela je ruska agencija RIA.

"Znamo jednu stvar - ti dronovi letjeli su iz pravca Ukrajine", rekao je ruski otpravnik poslova u Varšavi Andrej Ordaš, nakon što je izašao iz poljskog ministarstva vanjskih poslova.