Obavijesti

News

Komentari 0
STROŽE MJERE

Poljaci uvode ograničenja za zračni promet uz granice s Bjelorusijom i Ukrajinom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poljaci uvode ograničenja za zračni promet uz granice s Bjelorusijom i Ukrajinom
Foto: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcz

Poljska je u srijedu u svom zračnom prostoru oborila dronove, za koje se sumnja da pripadaju Rusiji, uz podršku zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što prvi poznati put da je članica zapadnog vojnog saveza otvorila vatru tijekom ruskog rata u Ukrajini.

Poljska je uvela ograničenja za zračni promet uzduž svojih istočnih granica s Bjelorusijom i Ukrajinom, objavilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga u četvrtak, usred povećanih napetosti dan nakon što je više bespilotnih letjelica ušlo u zračni prostor članice NATO-a.

Poljska je u srijedu u svom zračnom prostoru oborila dronove, za koje se sumnja da pripadaju Rusiji, uz podršku zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što prvi poznati put da je članica zapadnog vojnog saveza otvorila vatru tijekom ruskog rata u Ukrajini.

"Na zahtjev Operativnog zapovjedništva grana oružanih snaga ... uvest će se ograničenja za zračni promet u istočnom dijelu Poljske u obliku ograničene zone EP R129", rekla je poljska agencija za kontrolu zračne plovidbe u priopćenju objavljenom kasno u srijedu.

RUSKI DRONOVI U POLJSKOJ Merz: Ovo je ruska provokacija. Ugrozili su živote u državi koja je članica EU-a i NATO saveza...'
Merz: Ovo je ruska provokacija. Ugrozili su živote u državi koja je članica EU-a i NATO saveza...'

Ograničenja su stupila na snagu u srijedu u ponoć i važe do 9. prosinca, dodaje se u priopćenju.

Letovi u ograničenom području su zabranjeni od zore do sumraka, osim za zrakoplove s posadom koji djeluju u skladu s planom leta i s odgovarajućim transponderima te koji održavaju dvosmjernu komunikaciju s vlastima, rekla je agencija.

Od restrikcija su također izuzeti vojni letovi i neki pozivni znakovi te letovi posebne namjene.

"Od sumraka do zore postoji potpuna zabrana za letove s iznimkom vojnih zrakoplova.... U zoni EP R129, postoji 24-satna zabrana letenja za civilne bespilotne letjelice", kazala je agencija.

Rusko ministarstvo obrane je u srijedu reklo da su njeni dronovi izveli velik napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, ali da nisu planirali pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025