Poljaci uvode ograničenja za zračni promet uz granice s Bjelorusijom i Ukrajinom

Poljska je uvela ograničenja za zračni promet uzduž svojih istočnih granica s Bjelorusijom i Ukrajinom, objavilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga u četvrtak, usred povećanih napetosti dan nakon što je više bespilotnih letjelica ušlo u zračni prostor članice NATO-a.

Poljska je u srijedu u svom zračnom prostoru oborila dronove, za koje se sumnja da pripadaju Rusiji, uz podršku zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što prvi poznati put da je članica zapadnog vojnog saveza otvorila vatru tijekom ruskog rata u Ukrajini.

"Na zahtjev Operativnog zapovjedništva grana oružanih snaga ... uvest će se ograničenja za zračni promet u istočnom dijelu Poljske u obliku ograničene zone EP R129", rekla je poljska agencija za kontrolu zračne plovidbe u priopćenju objavljenom kasno u srijedu.

Ograničenja su stupila na snagu u srijedu u ponoć i važe do 9. prosinca, dodaje se u priopćenju.

Letovi u ograničenom području su zabranjeni od zore do sumraka, osim za zrakoplove s posadom koji djeluju u skladu s planom leta i s odgovarajućim transponderima te koji održavaju dvosmjernu komunikaciju s vlastima, rekla je agencija.

Od restrikcija su također izuzeti vojni letovi i neki pozivni znakovi te letovi posebne namjene.

"Od sumraka do zore postoji potpuna zabrana za letove s iznimkom vojnih zrakoplova.... U zoni EP R129, postoji 24-satna zabrana letenja za civilne bespilotne letjelice", kazala je agencija.

Rusko ministarstvo obrane je u srijedu reklo da su njeni dronovi izveli velik napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, ali da nisu planirali pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj.