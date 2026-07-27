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Poljoprivrednici upozoravaju: Stanje je alarmantno, prijeti gašenje brojnih OPG-ova!

Piše HINA,
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Poljoprivrednici upozoravaju: Stanje je alarmantno, prijeti gašenje brojnih OPG-ova!
Konferencija za medije Hrvatske poljoprivredne komore u Zagrebu | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Stanje u svinjogojskom sektoru te širenje bolesti afričke svinjske kuge komentirao je član Upravnog odbora HPK Josip Križanić, istaknuvši da stanje u svinjogojstvu nikada nije bilo toliko loše

Situacija u poljoprivredi vrlo je loša, negdje i alarmantna jer se uz afričku svinjsku kugu pojavila kuga malih preživača, a poskupljenje plavog dizela prisilit će male poljoprivrednike na zatvaranje OPG-ova, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare Hrvatske poljoprivredne komore (HPK). Predsjednik HPK Željko Mihelić rekao je da je situacija u poljoprivrednim sektorima vrlo loša, pa čak i alarmantna, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu.

"Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede i proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Samodostatnost domaće proizvodnje je sve manja. Afrička svinjska kuga je eskalirala i jedva da je držimo pod kontrolom, a u zadnje vrijeme pojavila se i kuga malih preživača kod ovaca, što je još jedan veliki problem pogotovo za centralni dio Hrvatske", rekao je Mihelić.

Upozorio je i na enorman uvoz povrća iz trećih zemalja, što dovodi do toga da se domaća proizvodnja više ne isplati.

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Kazao je i da hrvatski poljoprivrednici ni na koji način ne utječu na cijene poljoprivrednih proizvoda, već da na te cijene već odavno utječe trgovački lobi i trgovački centri.   

Govoreći o kugi malih preživača, član HPK Rodoljub Džakula rekao je da je ta bolest stigla i u Hrvatsku i od nje prvenstveno obolijevaju ovce i koze.

"To je bolest koju stvarno nismo trebali imati, ovdje se radi samo o ljudskom faktoru, ljudskom nemaru", smatra Džakula.

Križanić: U svinjogojstvu nikad gore 

Stanje u svinjogojskom sektoru te širenje bolesti afričke svinjske kuge komentirao je član Upravnog odbora HPK Josip Križanić, istaknuvši da stanje u svinjogojstvu nikada nije bilo toliko loše.

"Ovo je najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina, od osnutka države", rekao je Križanić naglasivši da se uzgajivači bore na dva fronta - prvi je afrička svinjska kuga koja je u trećem ili četvrtom valu, a drugi vrlo niska cijena svinja već godinu dana. 

Vezano uz svinjsku kugu, naveo je da se epidemija širi kroz tri, četiri županije, a izuzetno je eskalirala u Osječko-baranjskoj. 

"Imamo 100 pozitivnih domaćinstava koliko nema cijeli EU zajedno", rekao je Križanić, dodavši da postoje tisuće zakonskim odredbama nesukladnih domaćinstava. 

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Po njemu, rezervoar virusa su divlje svinje.

"U ime poljoprivredne komore tražimo da se u svim slavonskim županijama te svinje eliminiraju na nulu, uključujući i dvije županije koje gravitiraju slavonskim županijama, a u svim ostalim županijama da se divlja svinja svede na 10 posto", rekao je Križanić.

Tvrdi da virus dolazi iz lovišta i da ga u gazdinstva donose lovci.

Što se tiče cijene svinja, kaže da su 30 posto niže nego lani, a cijene odojaka i 40 posto, što proizvođače dovodi do potpune nerentabilnosti poslovanja. 

Nestašica plavog dizela?

Član Odbora za ratarstvo HPK Ivan Valentić rekao je da je žetva prošla relativno dobro, da su prinosi  dobri, no i da je niska cijena pšenice kamen spoticanja već nekoliko godina.   

Ukazao je i na problem cijene i nestašice plavog dizela. Mjeru da poljoprivrednici mogu  kupiti samo 300 litara tog goriva nazvao je nedostatnom, budući da veći strojevi imaju spremnike i do 500 litara.

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Rješenje vidi u tome da se plavi dizel ukine.

"Dajte nam eurodizel, dajte nam subvenciju na taj eurodizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti", predlaže.  

"Manji poljoprivrednici već najavljuju gašenje OPG-ova, jer s ovim cijenama i sa ovakvim nastavcima provođenja tržišne politike nećemo moći opstati", tvrdi Valentić.

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