Poljska izglasala blaže zakone o pobačaju, ali konzervativni predsjednik bi to mogao srušiti!

Poljski parlament tijesnom je većinom usvojio dva zakona kojima se ublažavaju strogi zakoni o pobačaju u zemlji, iako se očekuje da će konzervativni predsjednik Karol Nawrocki uložiti veto. Prvi zakon, koji je predložio centristički savez premijera Donalda Tuska, izmijenio bi kazneni zakon kako bi se pobačaji i pomaganje pri pobačaju djelomično dekriminalizirali. Usvojen je kasno u utorak tijesnom većinom od 217 glasova za i 213 protiv, a među onima koji su glasali protiv bio je i potpredsjednik vlade i ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz iz agrarno-kršćansko-konzervativne Poljske narodne stranke (PSL).

Drugi zakon omogućio bi u budućnosti pobačaj ako nerođeno dijete ima teške malformacije, čime bi se poništila kontroverzna odluka Ustavnog suda iz 2020. godine. Dobio je 233 glasa za, dok je 203 zastupnika glasalo protiv.

Odlukom iz 2020. utvrđeno je da žene ne mogu prekinuti trudnoću čak ni u slučajevima teških fetalnih malformacija. Od tada su pobačaji mogući samo nakon silovanja ili incesta, ili ako je život trudnice ugrožen.

Ta je odluka Poljsku ostavila s jednim od najstrožih zakona o pobačaju u Europi i izazvala mjesece masovnih prosvjeda. Liberalizacija ograničenja bila je jedna od središnjih izbornih obećanja Tuska, a njegova proeuropska koalicija upravlja zemljom od 2023. godine.

Izgledi da ti zakoni stupe na snagu ipak su mali. Očekuje se da će Nawrocki, kojeg podržava nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS), uložiti veto na oba zakona.