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POLJSKI PREMIJER

Tusk o ilegalnim migrantima: Poljska neće ponoviti grešku drugih europskih država

Piše Filip Sulimanec,
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Tusk o ilegalnim migrantima: Poljska neće ponoviti grešku drugih europskih država
Foto: NICOLAS TUCAT
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Od 2021. godine Poljska se suočava s pojačanim migracijskim pritiskom na granici s Bjelorusijom, koju Europska unija i poljske vlasti optužuju da, uz potporu Rusije, organizira i usmjerava dolazak migranata iz zemalja Bliskog istoka i Afrike

Grozomorne scene divljanja, pljački, razbijanja i piromanije u Francuskoj potaknuli su komentare i izjave o ilegalnim migracijama. Nakon nasilnih prosvjeda zbog troškova života, tijekom kojih su zabilježeni sukobi, pljačke i požari, Donald Trump, MAGA i Elon Musk pozvali su Emanuela Macrona da zatvori granice, a američki predsjednik je za divljanje na francuskim ulicama okrivio islam i migrante. Elon Musk je nasilje nazvao puzajućom invazijom.

Oglasio se i poljski premijer Donald Tusk.

 - Poljska neće ponavljati pogreške drugih europskih država, niti će plaćati cijenu tih pogrešaka. Čvrsto branimo granicu od ilegalnih migracija, imamo vlastitu azilnu politiku (ne prihvaćamo zahtjeve za azil) i deportiramo one koji krše poljski zakon. Kada je riječ o sigurnosti, bit ćemo beskompromisni. To sam poručio europskim čelnicima u Bruxellesu - poručio je premijer zemlje koja ima strogu kontrolu granica i etnički homogenije društvo nego multikulturalni Zapad.

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Poljska i Bjelorusija

Od 2021. godine Poljska se suočava s pojačanim migracijskim pritiskom na granici s Bjelorusijom, koju Europska unija i poljske vlasti optužuju da, uz potporu Rusije, organizira i usmjerava dolazak migranata iz zemalja Bliskog istoka i Afrike prema vanjskim granicama EU-a. Prema poljskim vlastima, bjeloruski režim Aleksandra Lukašenka migrantima olakšava dolazak do granice, a potom ih usmjerava prema pokušajima ilegalnog prelaska u Poljsku, s ciljem destabilizacije zemlje i vršenja političkog pritiska na Europsku uniju.

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