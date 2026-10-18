Tusk o ilegalnim migrantima: Poljska neće ponoviti grešku drugih europskih država

Grozomorne scene divljanja, pljački, razbijanja i piromanije u Francuskoj potaknuli su komentare i izjave o ilegalnim migracijama. Nakon nasilnih prosvjeda zbog troškova života, tijekom kojih su zabilježeni sukobi, pljačke i požari, Donald Trump, MAGA i Elon Musk pozvali su Emanuela Macrona da zatvori granice, a američki predsjednik je za divljanje na francuskim ulicama okrivio islam i migrante. Elon Musk je nasilje nazvao puzajućom invazijom.

Oglasio se i poljski premijer Donald Tusk.

Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić. Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo. W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 18, 2026

- Poljska neće ponavljati pogreške drugih europskih država, niti će plaćati cijenu tih pogrešaka. Čvrsto branimo granicu od ilegalnih migracija, imamo vlastitu azilnu politiku (ne prihvaćamo zahtjeve za azil) i deportiramo one koji krše poljski zakon. Kada je riječ o sigurnosti, bit ćemo beskompromisni. To sam poručio europskim čelnicima u Bruxellesu - poručio je premijer zemlje koja ima strogu kontrolu granica i etnički homogenije društvo nego multikulturalni Zapad.

Poljska i Bjelorusija

Od 2021. godine Poljska se suočava s pojačanim migracijskim pritiskom na granici s Bjelorusijom, koju Europska unija i poljske vlasti optužuju da, uz potporu Rusije, organizira i usmjerava dolazak migranata iz zemalja Bliskog istoka i Afrike prema vanjskim granicama EU-a. Prema poljskim vlastima, bjeloruski režim Aleksandra Lukašenka migrantima olakšava dolazak do granice, a potom ih usmjerava prema pokušajima ilegalnog prelaska u Poljsku, s ciljem destabilizacije zemlje i vršenja političkog pritiska na Europsku uniju.