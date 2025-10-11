Obavijesti

NEZADOVOLJSTVO

Poljska: Nacionalistička desnica prosvjedovala protiv imigracije

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Po podacima Eurostata Poljska je između 2015. i 2023. izdala šest milijuna dozvola boravka, Njemačka 4,3 milijuna, a Francuska 2,4 milijuna

Tisuće Poljaka prosvjedovale su u subotu u Varšavi protiv "ilegalne imigracije" i europske migracijske politike, odazvavši se na poziv glavne oporbene stranke, Pravo i pravda (PiS), koja podupire nacionalističkog predsjednika države Karola Nawrockog, piše AFP. Prosvjednici iz cijele Poljske okupili su se u 14.00 sati na Dvorskome trgu u Starom gradu, popularnom odredištu turista, unatoč obilnoj i upornoj kiši. Poljska izvršna vlast ovog je ljeta ušla u kohabitaciju nakon što je Nawrocki izabran za predsjednika. Rival mu je bio Rafal Trzaskowski, gradonačelnik glavnoga grada i kandidat proeuropske koalicijske vlade koju predvodi Donald Tusk. Predsjednik države i vlada u sukobu su u pogledu diplomacije, potpore Ukrajini, migracijske politike i reformi koje Bruxelles smatra neliberalnima, a pokrenula ih je stranka PiS koja je bila na vlasti između 2015. i 2023.

Nawrocki i PiS posebno osuđuju Europski pakt o migracijama, usvojen prošle godine, kojim je predviđeno da se deseci tisuća ljudi iz takozvanih zemalja EU-a "s prve linije", kroz koje ulazi većina migranata, presele u druge države koje bi trebale pokazati svoju solidarnost.

Poljski predsjednik ovog je tjedna o tom problemu pisao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. U njemu stoji kako Nawrocki smatra da je njegova zemlja, u kojoj trenutačno živi otprilike milijun ukrajinskih izbjeglica koje su pobjegle pred ruskom invazijom 2022. godine, odigrala svoju ulogu.

SUKOB OKO MIGRANATA Krš i lom u Španjolskoj: Krajnja desnica pali ulice, a migranti su im mete. Policija uhitila 9 ljudi
Krš i lom u Španjolskoj: Krajnja desnica pali ulice, a migranti su im mete. Policija uhitila 9 ljudi

"Velika većina Poljaka, u svim političkim aspektima protivi se prisilnom preseljenju migranata u Poljsku", upozorio je. "Neću pristati na provedbu Pakta o migracijama i azilu u Poljskoj."

Sadržaj pisma pozdravio je mađarski predsjednik Viktor Orban, vrlo blizak Kremlju i protivnik bilo kakve vojne pomoći Ukrajini, a istodobno je u otvorenom sukobu s Bruxellesom u pogledu vladavine prava.

"Europa se kreće: predsjednik Nawrocki odbija provesti Migracijski pakt u Poljskoj. I mi odbijamo. Sada nas je dvoje. Ako nam se pridruži treći, to će već biti pobuna", napisao je na platformi X.

Rekordan broj migranata

Poljski premijer Donald Tusk, koji se i sam protivi dolasku u zemlju novih izbjeglica, u subotu se na svom X računu našalio, napisavši kako je Poljska dodijelila rekordan broj dozvola boravka pod vladama koje je predvodio PiS između 2015. i 2023. godine.

Za takve je brojke okrivio Jaroslawa Kaczynskog, vođu stranke od 2003. koji je organizirao subotnje demonstracije.

"Samo je Jaroslaw Kaczynski sposoban privući rekordan broj migranata u Poljsku, a potom pozvati na prosvjede protiv imigranata", napisao je.

TOMISLAV KLAUŠKI Prosvjed protiv stranih radnika kockica je koja upotpunjuje mozaik desničarske revolucije
Prosvjed protiv stranih radnika kockica je koja upotpunjuje mozaik desničarske revolucije

Po podacima Eurostata Poljska je između 2015. i 2023. izdala šest milijuna dozvola boravka, Njemačka 4,3 milijuna, a Francuska 2,4 milijuna.

U 2024. Varšava ih je izdala gotovo 489.000, što je treći najveći broj u EU-u nakon Španjolske i Njemačke, ali najniži od 2014. kada je riječ o Poljskoj.

U objavi na X-u koja je izašla neposredno prije početka demonstracija Tusk je napisao kako Poljska neće biti pogođena preseljenjima predviđenim sporazumom o migracijama. Bruxelleska komisija bi svoje planove trebala detaljno predstaviti 15. listopada.

