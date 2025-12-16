Obavijesti

News

Komentari 0
VEZA S ISIL-OM?

Student planirao eksplozivom napasti božićni sajam u Poljskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Student planirao eksplozivom napasti božićni sajam u Poljskoj
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Tužiteljstvo je optužilo Mateusza W. za "poduzimanje pripremnih radnji za izvršenje terorističkog napada koji je mogao rezultirati smrću ili teškim ranjavanjem mnogih ljudi"

Poljske sigurnosne službe privele su 19-godišnjeg studenta osumnjičenog da je pokušavao uspostaviti kontakte s Islamskom državom i provesti napad na božićni sajam koji je mogao uzrokovati masovne žrtve, priopćile su vlasti u utorak. Mateusz W., student Katoličkog sveučilišta u Lublinu, htio je izvršiti napad eksplozivom i planirao se pridružiti terorističkoj organizaciji, rekao je Jacek Dobrzynski, glasnogovornik poljskih sigurnosnih službi.

"Muškarac je bio jako opčinjen islamom, nastojao je uspostaviti kontakte s Islamskom državom i pripremao je napad u Poljskoj, u jednom gradu tijekom božićnog sajma", rekao je Dobrzynski na konferenciji za medije.

NAKON EKSPLOZIJE Tusk: 'Sabotaže koje Rusija potiče prešle su kritičnu granicu. To je sada državni terorizam!'
Tusk: 'Sabotaže koje Rusija potiče prešle su kritičnu granicu. To je sada državni terorizam!'

Dobrzynski je odbio reći koji je grad mladić planirao napasti kako "ne bi izazvali paniku".

Tužiteljstvo je optužilo Mateusza W. za "poduzimanje pripremnih radnji za izvršenje terorističkog napada koji je mogao rezultirati smrću ili teškim ranjavanjem mnogih ljudi". Sud mu je odredio tromjesečni pritvor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025