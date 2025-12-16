Student planirao eksplozivom napasti božićni sajam u Poljskoj

Poljske sigurnosne službe privele su 19-godišnjeg studenta osumnjičenog da je pokušavao uspostaviti kontakte s Islamskom državom i provesti napad na božićni sajam koji je mogao uzrokovati masovne žrtve, priopćile su vlasti u utorak. Mateusz W., student Katoličkog sveučilišta u Lublinu, htio je izvršiti napad eksplozivom i planirao se pridružiti terorističkoj organizaciji, rekao je Jacek Dobrzynski, glasnogovornik poljskih sigurnosnih službi.

"Muškarac je bio jako opčinjen islamom, nastojao je uspostaviti kontakte s Islamskom državom i pripremao je napad u Poljskoj, u jednom gradu tijekom božićnog sajma", rekao je Dobrzynski na konferenciji za medije.

Dobrzynski je odbio reći koji je grad mladić planirao napasti kako "ne bi izazvali paniku".

Tužiteljstvo je optužilo Mateusza W. za "poduzimanje pripremnih radnji za izvršenje terorističkog napada koji je mogao rezultirati smrću ili teškim ranjavanjem mnogih ljudi". Sud mu je odredio tromjesečni pritvor.