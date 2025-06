Pomagač 'otkucao' bivšeg?! Andreino i Marijanovo ubojstvo dogovarali preko PlayStationa!

Andrej B. je u srijedu ujutro predan pritvorskom nadzorniku i čeka poziv na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo. Njegova odvjetnica Mirela Alerić Puklin je rekla da je u stanju svojevrsnog šoka, a policija je uvjerena da imaju čvrst slučaj.

Zagreb: Policija dovela osumnjičenog Andreja B. na pretres kuće | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako neslužbeno doznajemo, kad je Fran R. u ponedjeljak popodne odlučio propričati s istražiteljima, uputio ih je i na to koje uređaje trebaju prvo vještačiti kako bi našli dogovaranje ubojstva. I nije riječ o mobitelima, nego o PlayStationu!

Ova igraća konzola nudi mogućnost razgovora s igračima s kojima se igra, i navodno su upravo to iskoristili. Da stvar bude morbidnija, ako je to ikako moguće, Andrej B. je u vrijeme likvidacije Andree K. (29) i Marijana C. (38) igrao PlayStation i snimao se te je to pokušao iskoristiti kao čvrst alibi. Još na početku istrage je ispitan dva ili tri puta, a predao je i svoj mobitel, siguran da u njemu istražitelji neće pronaći ništa, uvjeren da ga nikad neće povezati s dvostrukim ubojstvom Andree K. i Marijana C.

No Fran R., svjestan da je suočen s kaznom do 50 godina zatvora, odlučio je progovoriti i usmjeriti istražitelje na to što bi im trebao biti prioritet za vještačenje. Uz objašnjenje da su komunicirali putem 'plejke', navodno je uperio prstom i u vojnika Matiju M. Naime, kako smo uspjeli saznati, tvrdi da je sudjelovao u ubojstvu jer se bojao za svoj život. Tvrdi da je Andrej B. pričao kako mu Andrea ne da da viđa dijete, kako ga maltretira, i da želi 'malu spasiti'.

Fran je navodno prekasno shvatio da Matija M. i Andrej B. ozbiljno misle kad pričaju o ubojstvu i kad je htio izaći, Matija mu je rekao da će i njega morati onda 'ukloniti'. Jutarnji list piše i da je uz to, Andrej Matiji obećao dijelove za motor vrijedne 20.000 eura.

Ako istražitelji njegovu priču o strahu za vlastiti život uspiju potvrditi i njihovim porukama ili nekim drugim svjedocima, Fran R. ima solidnu obranu zbog koje bi mu kazna mogla biti puno kraća od 50 godina. Podsjetimo, on je bio odgovoran za odvoz vozila za bijeg, Kawasaki Ninje, pred Matijinu zgradu, a navodno mu je pomogao oblijepiti motor narančastom trakom kako ga nitko ne bi prepoznao.

Matija M. je završio srednju školu za tehničara za mehatroniku, u srednjoj školi je navodno bio sramežljiv i pomalo buntovan, a tad se krenuo iz hobija baviti parkourom. No samopouzdanje mu, prema svjedočanstvu njegovih prijatelja, porasta kad se počeo baviti 'combat jiu-jitsuom'.

Iz tog vremena je još puno fotografija na društvenim mrežama, iako mu je Instagram profil ugašen prije otprilike dva dana. CJJ je pomalo hibridna borilačka vještina koja kombinira klasični jiu-jitsu i MMA, dozvoljeni su udarci otvorenim dlanom po licu i tijelu dok su oba borca na podu.

Iz tih fotografija koje smo pronašli, a najstarija je iz 2019. godine kad Matija jedva sliči sebi danas, se vidi i da je sudjelovao u borilačkim kampovima, kao i da su trenirali s noževima i pištoljima, kako bi naučili razoružati protivnika.

Upravo tu je Matija, kako kažu, razvio afinitet prema vojsci te se vrlo brzo i uključio, 2022. godine.

- Vojnik Matija M. iz Sesveta odlučio se za vojnički poziv s 25 godina, a motivacija su mu uz roditelje bile i brojne djelatne vojne osobe i hrvatski branitelji koje je upoznavao kroz život, ali i instruktori - stajalo je u priopćenju MORH-a.

Dio tih 'brojnih djelatnih vojnih osoba' je upoznao upravo baveći se ovim sportom. Njegovi roditelji se ni po čemu ne ističu, riječ je o ljudima koji su cijele živote zaposleni, žive u Sesvetama u svom stanu i teško je za povjerovati da bi VSOA-i predstavljali ikakav problem tijekom provjere koju je Matija M. trebao proći. Isto je i sa sestrom.

Foto: MUP

Podsjetimo, policija vjeruje da je u Marijana C. ispalio dva metka, a u Andreu K. najmanje 14. Upravo to je stručnjacima pokazalo tko je prava meta.

- Njega je 'neutralizirao', odnosno za njega je kao muškarca procijenio da mu je prijetnja, a i sjedio mu je bliže, pa je u njega pucao onako kako su naučeni u borbi, minimalno metaka ciljajući u glavu da bude siguran da ga je ubio. Andrea je druga priča, ona je bila primarna meta, nije morao u nju ispaliti sve ostale metke u pištolju, ali je, zbog određene mržnje, emocionalne komponente, ali i da bude siguran da je mrtva. Iskoristio je svoj trening da ih ubije - govori nam jedan vojni psiholog koji želi ostati anoniman.

Uz nastavak vještačenja mobitela, laptopa i PlayStationa, istražitelji još moraju otkriti kojim oružjem je počinjeno ubojstvo, psihijatrijski će se vještačiti i sva trojica uhićenih. Podsjetimo, Andrej B. je sam nazvao Andreine roditelje u večeri ubojstva glumeći zabrinutost što nije u 19 sati pokupila njihovo zajedničko dijete kod njega doma, čak je izrazio i sumnju da je na Markuševcu upravo ona ubijena.

Foto: Damir Krajac/Cropix

Tu je i njegov dolazak na sprovod na kojem je zabrinuto lice skrivao iza velikih crnih naočala, odlazak na večeru s Matijom i Franom prije ubojstva, zajedničke snimljene vožnje, komentari na društvenim mrežama, ali i neobično ponašanje netom prije ubojstva. Iako je sudu u sporu oko skrbništva prijavio prihode od samo 400 eura, na društvenim mrežama je prodavao i kupovao skupe motore, automobile te dijelove za automobile.

Foto: Damir Krajac

Zanimljivo je da je na jednoj objavi i narančasti offroad motocikl kojeg nismo vidjeli ispred njegove kuće, ali jesmo na prikolici ispred jedne od kuća udaljene dvije minute vožnje od kuće Andreja B. Zadnje što je pokušao prodati je bijeli BMW motocikl s crvenim i plavim detaljima, kakvog vozi na snimci s Matijom M. iz 2024. godine.