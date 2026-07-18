Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo zaustavljen

Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je gotovo potpuno stao nakon obnovljene razmjene napada između Sjedinjenih Država i Irana, priopćio je u petak pružatelj podataka Kpler, prenosi agencija dpa.

Samo je osam brodova prošlo kroz tjesnac u četvrtak, što je najniža zabilježena brojka u zadnja tri tjedna, objavio je Kpler na platformi X. U srijedu je kroz tjesnac prošlo 15 brodova.

Prije dva tjedna kroz tjesnac je prošlo 48 brodova. Prije početka rata krajem veljače, kroz Hormuški tjesnac svakodnevno je u prosjeku prolazilo više od 100 brodova.

Iran je u petak zaprijetio pokretanjem „sveopće ofenzive” nakon što su Sjedinjene Države sedmu noć zaredom bombardirale zemlju - pri čemu iranska civilna infrastruktura više nije bila pošteđena - što označava eskalaciju sukoba.

Američka vojska objavila je u petak da provodi novu seriju napada na Iran, s početkom u "19 sati po GMT-u". Ti napadi "imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti" po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X.

Prema navodima iranskih novinskih agencija, eksplozije su se čule na jugu Irana. Dan ranije, američka vojska izjavila je da je napala "desetke iranskih vojnih ciljeva, poput položaja za obalni nadzor i protuzračnu obranu, vojne logističke infrastrukture i pomorskih objekata". U tim je napadima poginulo osmero ljudi, prema podacima službene iranske novinske agencije IRNA.

Iranske vlasti izvijestile su i o šteti na elektroenergetskoj mreži na jugu - pozivajući stanovnike da smanje potrošnju električne energije - kao i o napadima na mostove, luku, zračnu luku, telekomunikacijsku infrastrukturu.

Iranska revolucionarna garda upozorila je da će se napadi "nastaviti sve dok se ne uspostavi mir na južnoj obali i u Hormuškom tjesnacu".

"Hormuški tjesnac postaje zamka za obje zaraćene strane. Logika eskalacije sve više im izmiče kontroli", rekao je David Khalfa, stručnjak za Bliski istok pri zakladi Jean Jaures, zbog čega jača zabrinutost zbog "rizika od šireg regionalnog sukoba".

Nešto malo kasnije, Revolucionarna garda objavila je u subotu da su dva tankera za naftu "eksplodirala i zapalila se" dok su prolazila kroz minsko polje južno od Hormuškog tjesnaca.

"Dva tankera, koja su pokušala prijeći minsko polje južno od Hormuškog tjesnaca nakon što su ih američke obavještajne službe dovele u zabludu, eksplodirala su i zapalila se", priopćila je Garda, kako je na Telegramu prenijela službena novinska agencija IRNA, ne navodeći pritom nacionalnost plovila niti ima li žrtava.