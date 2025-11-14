Talijanski ministar obrane: 'Meni bi bilo apsurdno prestati slati vojnu pomoć Ukrajini'

Bilo bi "apsurdno" da Italija ne nastavi slati ili ne poveća svoju vojnu i civilnu pomoć za Ukrajinu, kazao je talijanski ministar obrane Guido Crosetto u petak na sastanku s europskim kolegama u Berlinu. Crosetto je rekao da je odobrio slanje 12. paketa pomoći za Kijev, dodajući da će Italija podržati Ukrajinu u zimskim mjesecima i tako što će joj poslati električne generatore.

"Meni bi bilo apsurdno da ne nastavimo ili štoviše, s obzirom na sve mogućnosti koje imamo, povećamo našu podršku za državu koja se samo brani od apsurdnog i neshvatljivog napada", poručio je.

Premijerka Giorgia Meloni snažno podupire Ukrajinu, što ne vrijedi za neke članove njezine desničarske koalicije.

Potpredsjednik vlade Matteo Salvini je ovog mjeseca kazao da Italija ne može nastaviti slati novac i oružje "narednih 50 godina".

Njemačka će pridonijeti s najmanje 150 milijuna eura kupnji američke vojne opreme za Ukrajinu, rekao je u petak ministar obrane Boris Pistorius, domaćin skupa u Berlinu.

Na sastanku su sudjelovali ministri obrane Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Poljske, kao i šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas.

Jedna od glavnih tema dnevnog reda bila je održavanje podrške Ukrajini u njezinoj obrani od Rusije, a ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal također se pridružio sastanku putem video veze.

Ministri su se dogovorili o daljnjim kupnjama u okviru NATO-ove sheme Popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu (PURL), čiji je cilj osigurati Kijevu oružje proizvedeno u Sjedinjenim Državama.

Inicijativa je bila odgovor na javne zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da europske zemlje pojačaju svoju predanost Ukrajini umjesto da se oslanjaju na Washington.

Najnoviji paket dolazi dan nakon što su nordijske i baltičke zemlje obećale vojnu pomoć od 500 milijuna dolara za kupnju američke vojne opreme i streljiva za Kijev.