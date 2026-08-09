Poni Mile postao je kralj farme! Više ne živi u stanu, sad uživa na svom omiljenom - kauču

Najpoznatiji poni u Istri i šire, poni Mile, koji je povezao mnoge ljude koji su donirali novac da se izbori za svoj život i oporavi u veterinarskoj klinici u Sloveniji, više i nije tako mali. Udebljao se toliko da ga vlasnica više nije mogla nositi na četvrti kat malenog stana gdje je neko vrijeme nakon “bolnice” živio s cijelom obitelji. Morao je.

Vlasnica je tad odlučila da ga zbog terapija koje mu život znače, a kojih je primao svakih dva sata, privremeno smjesti u stan od oko 35 kvadrata. A ne na ranč, gdje je došao na svijet i koji je udaljen poprilične vožnje od gradske vreve Rovinja. Cijela obitelj žrtvovala se da poni ojača i preživi. Ova neobična i jedinstvena priča dobila je svoj nastavak koji zvuči gotovo nevjerojatno. Obitelj se zbog Miletovih još čestih hranjenja, koja mora dobivati svakih dva, dva i pol sata, baš poput novorođenčeta, privremeno preselila. U šator!

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- Preselili smo se u šator u naš Pony park u Balama prije mjesec dana. Nas četvero. Mjesec dana spavamo u šatoru kraj glavne kućice ranča koja je toliko mala da unutra stane samo potrebna oprema pa nismo mogli unutra. Mile i dalje mora jesti svakih dva sata pa smo se odlučili na taj potez života u prirodi na nekoliko mjeseci. I zato da Mile bude u prirodnom okruženju, a ne u stanu gdje je ograničen. Iako su svi susjedi bili oduševljeni tim malim stvorenjem koji je cijeloj zgradi prirastao srcu - priča nam vlasnica Anđelka Josipović.

Podsjetimo, poni koji je dirnuo srca brojnih građana kad je nakon rođenja morao hitno na liječenje u Sloveniju, težio je tad jedva desetak kilograma. Bio je iscrpljen i teško bolestan. Dijagnosticiran mu je težak uroinfekt, a imao je i ozbiljan problem s otvorenim urahusom. Život mu je visio “o koncu”. Danima. Nakon teške borbe za život i postupnog oporavka, mališan je ojačao i udebljao se pa se njegova vlasnica, s partnerom, odlučila na taj korak. Samo zbog njega.

- Mile se udebljao petnaestak kilograma i bilo ga je nemoguće nositi uz stepenice u stan na četvrtom katu, a zaista želimo da se do kraja oporavi i postane punopravni član naše životinjske družine na farmi. Jer je to zaslužio. Veliki je borac kojeg je majka, čim je stigao na svijet, odbacila - prisjetila se Anđelka.

Mile je prije samo nekoliko mjeseci bio toliko malen i slabašan da je njegova priča mogla završiti potpuno drugačije. A onda je došao problem kako ga unijeti u stan po stepenicama. Jer je narastao te se udebljao.

- Nas četvero privremeno živimo u šatoru i divno nam je. Ljeto je, priroda je oko nas i životinje koje volimo. A Mile posebno uživa. I to na kauču pored šatora, s kojega se ne skida. Želi se odmarati na kauču glavom naslonjenom na jastuk i navečer želi kod nas u šator. Zove nas. Ali zna da je nemoguće, pa odustane i noću ga stavimo u privremeni boks koji baš i ne voli - ispričala nam je Anđelka nevjerojatnu priču toliko ležerno, kao da je to što čine za životinju nešto najnormalnije na svijetu.

Poni je još prije nekoliko mjeseci težio tek desetak kilograma. Nije jeo. Nije mogao. Za njega se, čim je prvi put udahnuo, strepilo hoće li uopće preživjeti dan. Zahvaljujući požrtvovnosti vlasnice koja radi dva posla kako bi prehranila sve životinje u Pony parku, kao i cijele obitelji koja se tim činom žrtvuje za životinje, poni je danas pravi mali bucko. Zato je četvrti kat maloga stana postao nemoguća misija. A još ga se ne može ostaviti na ranču jer treba njegu i skrb svakih dva sata. Tome ne idu u prilog ni užasne ljetne gužve po cestama, pa dok bi obitelj i došla u stan, odmah bi se netko morao vratiti dati mu hranu u Bale. I odluka je pala. Obitelj je spakirala stvari i preselila se na ranč. Zvuk ponijevih kopita koji se čuo po parkiralištu rovinjske zgrade tako je zamijenjen zvukom zemlje i trave na ranču pravog životinjskog carstva. Jer je namjera da Mile nakon ljeta ostane u prirodi, gdje i pripada.

- Njemu sad treba veći prostor, stalna briga i netko tko će biti uz njega kad je vrijeme za obrok. Mora jesti svaka dva sata. Nije nam važno gdje ćemo biti dok god smo svi skupa. Samo da poni do kraja ojača i sve će onda biti dobro. Ne prima više terapije ali još treba stalno hranjenje i vitamine. Velik je, a stan je mali. Već trči i baca stražnje noge. Počeo se ponašati kao pravi poni. Iako mislim da smatra da je čovjek jer me prati na svakom koraku, gdje god išla, i ne voli baš druge konje. Kad mu kažem: ‘Mile, gdje je šator?’, odmah se okrene prema njemu u namjeri da ga zaposjedne. A kad vidi da ne može, zavali se na kauču. Satima. Dok ga mazimo, češkamo i pazimo. Partner i ja smo se zbog Mileta još više povezali. Nemamo zajedničke djece, pa nam je poni poput djeteta - kroz smijeh je ispričala.

Na ranču, osim drugih šest konja, Anđelka, ili Anđa kako je svi od milja zovu, ima male svinje, mačke, kokoši, zečeve, bebu magaricu, tri ljame... Neobična obitelj planira ostati u šatoru Pony parka do početka školske godine. Onda se život treba vratiti u normalu. A veliki plan je, prije toga, napraviti štalu za Mileta. Trebaju pomoć.

- Moramo mu sagraditi štalu jer ga drugi konji ne vole, a ne voli ni on njih. Trebamo pomoć. Ne u novcu. U materijalu, daskama, gredama i crjepovima. Ako bilo tko pročita ovaj tekst, a može ili bi htio pomoći, bili bismo do neba zahvalni na svakoj. I druge životinje koje imamo isto trebaju štale i bolje uvjete jer se naše životinjsko carstvo širi, a najviše nam dolaze roditelji s djecom da upoznaju sve životinje i uživaju u prirodi. Lako nas je naći na Facebooku pod Pony park u Balama. Od srca zahvaljujem svima koji su pomogli da Mile preživi i dobije šansu za život te unaprijed hvala svima koji će se javiti da Mile dobije svoj prvi, pravi dom. U prirodi, gdje i pripada - rekla je Anđa na kraju.