Pony iz Istre treba pomoć! 'Naš Mile zaista voli disko, ali sada treba operaciju, bori se za život'

U narančastom Peugeotu, na podu iza stražnjeg sjedišta, jedan mali pony, star tek desetak dana, "juri" prema Ljubljani. Tamo mu je jedina šansa za život. Kilometri nestaju pod kotačima auta koji vozi Anđelka Josipović, vlasnica "Pony Parka" u Balama u Istri. Pony Mile odnedavno je novi član. Njegova priča nije nimalo lagana, najprije ga je, govori nam vlasnica, odbacila majka. A sad proživljava životnu dramu.

- Mile je star desetak dana, rodio se kod nas na farmi. Došli smo ujutro i imali što vidjeti. Uokolo je trčkarao mali pony. Htjeli smo ga spojiti odmah s mamom, ali ga je odbacila. Pokušavali smo u više navrata da ga mama prihvati, ali bezuspješno. Međutim, Mile je počeo slabjeti i vidjeli smo da nešto nije u redu. Na kraju su nam veterinari rekli šokantnu dijagnozu: rođen je s otvorenim urahusom, što znači da mokri na pupak, jer se cjevčica nije spojila s mjehurom. Pupak mu je također otvoren i mora hitno na operaciju - priča Anđelka.

Želi mu pod svaku cijenu pomoći pa je objavila na stranici Pony Parka broj računa jer operacija i putni troškovi do Ljubljane, gdje će pokušati Miletu spasiti život, stoji oko 4000 eura.

Anđelka priča da je od prvog dana to malo četveronožno stvorenje osvojilo srca svih koji su ga upoznali.

- Mile je jedno prekrasno biće. I zaista voli disko. Svim svojim malim srcem. To smo shvatili kroz ovaj kratki period njegova života jer bi uvijek legao pored zvučnika iz kojega dopire disko glazba prilikom slavljenja dječjih rođendana koji se kod nas događaju na farmi. Zvali smo puno veterinara, ali i Veterinarski fakultet u Zagrebu, koji su nam rekli da se uz Mileta doveze i njegova majka. To smo morali odbaciti jer majka ga jako grize i udara. Potom smo kontaktirali Ljubljanu i odlučili pokušati tamo spasiti našem ponyju život. Cijena operacije je 3000 eura, a uz putne troškove i terapije cijena se penje i do 4000 eura. Ako veterinari u nekom slučaju nakon pretraga procijene da naš Mile nema šanse, možda će se na kraju morati uspavati. Nadam se da neće doći do toga. Sve ću poduzeti. Samo želim da Mile preživi i vrati se na farmu, gdje ga čekaju prijatelji ponyji: Žućko, Jupi, Lana, Kety i Bela te ostala družina - kaže Anđelka.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na račun: Anđelka Josipović, IBAN; HR0623400093213307966. 