POPIS RADOVA Zagrebačkim ulicama, bager ovog ljeta kreće!

Grad Zagreb najavio je opsežan val infrastrukturnih radova koji će se tijekom proljeća i ljeta 2026. odvijati na više desetaka lokacija, s naglaskom na prometnice, tramvajsku infrastrukturu, vodovod, plinovod i mostove. Radovi započinju već krajem ožujka, no njihov intenzitet i najveći utjecaj na promet očekuje se tijekom ljetnih mjeseci, kad je zbog školskih praznika manji prometni pritisak.

- Predstavljamo dosta opake radove - rekao je na početku predstavljanja projekata pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Najraniji radovi počinju već 28. ožujka u Ulici grada Vukovara, gdje kreće priprema za rekonstrukciju magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda na dionici od Ozaljske ulice do Savske ceste. Pripremni zahvati (prijekopi i prespoji) izvode se 28. i 29. ožujka, a od 30. ožujka radovi se šire na raskrižje Krapinske i Ozaljske. Glavnina radova na Vukovarskoj, na potezu od Ulice Florijana Andrašeca prema zapadu, trajat će od 11. travnja do početka lipnja, nakon čega slijedi nastavak od Andrašeca prema Savskoj cesti.

Nakon završetka radova na cjevovodu, tijekom ljetnih mjeseci planirano je i uređenje kolnika na istoj dionici, od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca, uključujući proširenje pješačko-biciklističke infrastrukture.

Na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste od 1. srpnja do 15. kolovoza 2026. izvodit će se radovi na tramvajskoj infrastrukturi gdje će biti napravljena zamjena četiri skretnice i tri križališta, uz rekonstrukciju kolosijeka i betonskih ploča. Veliki prometni zahvati planirani su i na mostovima i nadvožnjacima. Rekonstrukcija nadvožnjaka u Ulica Ljudevita Posavskog započinje 13. lipnja i trajat će do početka školske godine, kad se očekuje ponovno otvaranje za promet. Radovi na donjem dijelu konstrukcije nastavit će se do kraja 2026., ali bez utjecaja na promet.

Sanacija nadvožnjaka na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste započinje nakon otvaranja podvožnjaka kraj Vjesnika, a izvodit će se tijekom ljetnih mjeseci. Promet će se odvijati u fazama, dva traka po smjeru na donjoj razini i jedan preko nadvožnjaka. Od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će potpuno ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.

Na Selskoj od Baštijanove do Zagorske ulice rekonstrukcija magistralnog cjevovoda trajat će od sredine lipnja do početka rujna 2026., uz prometovanje u dva traka (po jedan u svakom smjeru). Na istoj prometnici nastavljaju se i radovi na plinovodu, na dionici od Zagorske do Zlatarske, od 16. lipnja do početka srpnja.

U Ulici kneza Branimira radovi na tramvajskoj pruzi traju od 28. ožujka do kraja lipnja, uz privremenu obustavu tramvajskog prometa na dijelu trase. U Ulici kralja Zvonimira radovi će se izvoditi od 15. lipnja do 7. rujna, dok će zamjena skretnice na raskrižju Zvonimirove i Šubićeve trajati od 1. srpnja do 15. kolovoza.

Rekonstrukcija plinovoda u Ilici (od kućnog broja 306 do 399) počinje sredinom lipnja i trajat će 60 dana. Istodobno, sredinom lipnja počinju radovi u ulicama Medveščak, Ivana Belostinca, Mije Sinkovića, Henrika Degena i Zvorničkoj, također s rokom od 60 dana.

Na području Vukomerca radovi na plinovodu započinju sredinom lipnja, nakon čega slijedi asfaltiranje ulice u punoj širini. Rekonstrukcija plinovoda na Lašćinskoj cesti planirana je tijekom ljeta i trajat će 45 dana, dok radovi na Britanskom trgu, Radničkom dolu i Šilobovu trgu počinju početkom svibnja i trajat će 25 dana. Održavanje Podsusedskog mosta započinje u ljetnim mjesecima i trajat će deset mjeseci, uz naizmjenično prometovanje jednim trakom. Rekonstrukcija nadvožnjaka Odra, na prometnici koja povezuje Hrašće s autocestom A11, planirana je također za ljeto i trajat će sedam mjeseci.

U Ulica Josipa Lončara radovi su planirani sredinom godine, na dionici dugoj 600 metara.

Uz sve navedeno, Grad Zagreb pokreće i program asfaltiranja nerazvrstanih cesta koje će stajati 12,5 milijuna eura. Radovi će se tijekom 2026. izvoditi na ukupno 201.700 četvornih metara kolnika diljem grada, uključujući dionice poput Izidora Kršnjavog (od Jukićeve do Savske), Aleje Hermanna Bollea, Remetske ceste, Avenije Marina Držića, Jazbine, Ulice Vukomerec, Avenije Većeslava Holjevca, Karlovačke ceste, Ulice Dragutina Golika, Zagrebačke avenije, Selske ceste i Vrapčanske ceste.

Pavuna se osvrnuo i na radove koji su bili najavljeni za prošlo ljeto, ali još nisu realizirani. Predstavljeni "turborotor" na Zapruđu počeo bi se uređivati nakon što završe radovi na Sarajevskoj. S planom proširenja Jadranskog mosta za dodatne prometne trakove se stalo zato što je natječaj za taj projekt pao dva puta. Za sada je realnije da će radovi, koji bi trebali značajnije prometno rasteretiti taj most, biti prebačeni na ljeto 2027. godine.

Uz to, Pavuna je svim vozačima savjetovao da koriste aplikacije koje će pravovremeno predlagati najbrže alternativne pravce kako ne bi zapeli u gužvama. Također, preporučuje svima koji ne ovise o automobilima da se tijekom ljetnih radova što više koriste javnim prijevozom.