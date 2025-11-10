Poruka centra za istraživanje holokausta: 'ZDS je simbol ustaškog genocidnog režima'

Centar za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi pri Sveučilištu u Rijeci objavio je javno priopćenje o povijesnom podrijetlu pozdrava "Za dom spremni“, kao odgovor na nedavne javne i pravne rasprave vezane uz njegovu upotrebu. Priopćenje se temelji na utvrđenim povijesnim znanstvenim spoznajama i dostupnim arhivskim izvorima.

Prema povijesnim izvorima i znanstvenom konsenzusu hrvatskih i međunarodnih povjesničara, pozdrav "Za dom spremni“ u upotrebu je uveo ustaški pokret te je postao službeni pozdrav Nezavisne Države Hrvatske (NDH) od njezina osnutka 1941. godine. Arhivska građa iz razdoblja NDH pokazuje da se pozdrav koristio u vojnim zapovijedima, administrativnim dokumentima i propagandi, gdje je imao funkciju službenog pozdrava oblikovanog po uzoru na fašističke i nacističke pozdrave sila Osovine.

Postoje i dokazi da je ustaški pokret taj pozdrav počeo koristiti već početkom 1930-ih godina kao dio svog revolucionarno-simboličkog rječnika. Pod vodstvom Ante Pavelića pozdrav je formaliziran i populariziran kao sastavni dio identiteta režima NDH. Iako točan datum njegove prve upotrebe i dalje ostaje predmet rasprave, najraniji vjerodostojni dokumentirani primjeri potječu upravo iz ustaškog miljea 1930-ih godina, a ne iz dugotrajnije hrvatske tradicije.

U priopćenju se navodi da su neki nedavni medijski istupi i neakademske publikacije sugerirali da se pozdrav "Za dom spremni“ možda pojavio ranije, primjerice krajem 19. ili početkom 20. stoljeća. Međutim, takve tvrdnje, ističe Centar, nisu potkrijepljene provjerljivim arhivskim izvorima i nisu u skladu sa širim povijesnim istraživanjima. Do danas nije iznesen nijedan vjerodostojan dokaz koji bi promijenio znanstveni konsenzus o njegovu podrijetlu iz razdoblja fašizma, cjelovita formulacija pozdrava potječe iz ideološkog i državno-institucionalnog okvira ustaškog režima.

Simbol ustaškog genocidnog režima

Centar naglašava da se pozdrav "Za dom spremni“ mora razumjeti kao eksplicitno ideološki simbol ustaškog režima NDH, države odgovorne za genocid nad Židovima, Srbima i Romima, kao i za masovne zločine nad antifašističkim, nepoćudnim Hrvatima i drugim skupinama tijekom Drugoga svjetskog rata.

- Čak i kada bi se u izvorima koji su prethodili pojavi ustaša ustanovile reference na pozdrav "Za dom spremni’, njegova sustavna upotreba od strane ustaškog režima i njegova genocidnog aparata neizbrisivo ga je, bilo u punom ili skraćenom obliku, povezala s hrvatskim fašizmom - navodi se u priopćenju.

Centar ističe kako kasnije upotrebe ustaškog pozdrava, najčešće prepoznatljive upravo kroz izraz "Za dom spremni“, nisu mogle, niti mogu ukloniti tu povezanost. Naprotiv, one neizbježno prizivaju zločinačko nasljeđe ustaškog pokreta, bez obzira na namjeru onoga tko pozdrav koristi.

- Njegova suvremena javna upotreba stoga neizbježno normalizira simbole ustaškog genocidnog sustava i stoji u izravnoj suprotnosti s ustavnim i moralnim temeljima Republike Hrvatske - zaključuje se u priopćenju Centra za istraživanje holokausta i genocida u jugoistočnoj Europi.