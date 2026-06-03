Posavec: Neću dati ostavku!

"Svatko tko dobije nepravomoćnu presudu ima pravo žalbe, to nije konačno, postoji presumpcija nevinosti", kazao je Posavec ispred zgrade zagrebačkog Županijskog suda nakon presude za mito i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavec je za primanje 10.000 kuna mita dobio djelomično uvjetnu kaznu od godine i osam mjeseci od čega bi devet mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od pet godina. Državi će morati vratiti i tzv. imovinsku korist od 10.000 kuna (oko 1300 eura).

Kobal je osuđen na godinu i tri mjeseca, od toga sedam mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na tri godine.

Posavec je, kao i bivši međimurski pročelnik Milorad Novković, oslobođen po dijelu Uskokove optužnice koja ih je teretila za nezakonita zapošljavanja.

Posavec: Presuda dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu

"Mislim da je ova presuda definitivno dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu", kazao je osuđeni župan kojemu je danas 13. obljetnica stupanja na tu tužnost.

Ponovio je da nije učinio ništa nezakonito te da je odluku o Kobalovom imenovanju donijelo predstavničko tijelo. Ustvrdio je i da župan ima pravo predlagati članove upravnih vijeća i nadzornih odbora te da nema sličnog presuđenog slučaja u 35 godina hrvatske demokracije, pravosuđa i politike.

Na pitanje kako sada pobija optužbe koje je ranije priznao u policiji i Uskoku Posavec je kazao da se priznanje dogodilo pod pritiskom. Posavec je tada podnio i ostavku, ali je ponovno izabran na neposrednim izborima.

Ponovio je i da nije uzeo mito nego novac za stranku u predizbornoj kampanji 2021. godine, nedugo nakon što je osnovao stranku, u jedinom uredu gdje je i inače održavao sastanke.

Sud zaključio da nije bila riječ o donaciji nego mitu

Suprotno osuđenom županu sudac Mladen Žeravica kazao je u obrazloženju presude kako smatra da u ovom slučaju nije bila riječ o donaciji nego mitu.

Posavcu je poručio da kao župan nije smio primiti nikakav novac, posebno ne u uredu župana.

Zaključio je i da je tijekom suđenja neosporno utvrđeno da su se Kobal i Posavec sastali u uredu župana i da je došlo do predaje novca, što je zabilježeno i na istražnim tajnim snimkama.

Zamjenica ravnatelja Uskoka Tina Grga Ivanjek kazala je da su zadovoljni osuđujućim dijelom presude, dok će na oslobađajući razmotriti žalbu nakon što nepravomoćna presude bude napisana.