Poskupljuju cigarete

Od početka iduće godine građane očekuje poskupljenje duhanskih proizvoda, nakon što je najavljeno povećanje trošarina na cigarete, cigare, duhan, e-tekućine i grijane duhanske proizvode. Povećanje će se, u prosjeku, kretati do deset posto, a cilj mjere je smanjenje potrošnje te usklađivanje s europskim propisima.

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović za Dnevnik Nove TV pojasnio je kako se ne radi o izvanrednoj odluci, već o redovitoj praksi. Kako kaže, Hrvatska je i dalje na samom europskom minimumu kada je riječ o visini trošarina.

- Svake godine razmatra se povećanje trošarina na cigarete u kontekstu približavanja europskim minimumima. Usklađivanje visine trošarine zapravo je nužnost zbog europskih trošarinskih propisa - rekao je Demirović.

Prema novim pravilima, specifična trošarina za tisuću cigareta rast će na 59 eura. Trošarina na kilogram sitno rezanog duhana povećava se na 130 eura, dok će za kilogram grijanih duhanskih proizvoda iznositi 211 eura. Demirović ističe da za takvo povećanje postoji prostor.

- Hrvatska je po visini trošarina ispod prosjeka Europske unije i postoji dostatan fiskalni potencijal da se i u ovom segmentu provedu usklađenja s europskim minimumima - dodao je.

Iako se proizvođači i trgovci zasad ne oglašavaju, ekonomski analitičari upozoravaju da će se povećanje poreznog opterećenja vrlo vjerojatno preliti na krajnje kupce. Luka Brkić smatra da je teško očekivati da će industrija sama snositi dodatne troškove.

- Proizvođači i trgovci pokušat će prevaliti porezni teret na potrošače, a upravo će to utjecati na formiranje novih maloprodajnih cijena - rekao je Brkić. Dodaje da je mehanizam vrlo jednostavan.

- Ako trošak poraste, primjerice, za 25 posto kroz povećanje poreza ili trošarina, najlogičnije rješenje za proizvođače je da taj trošak u cijelosti prebace na kupce - pojašnjava.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju da povećanje mora biti postupno kako bi se izbjegle negativne posljedice. Hrvoje Stojić ističe da nagli rast trošarina može potaknuti sivu ekonomiju.

- Važno je da se trend povećanja trošarina, koji je prisutan u svim državama članicama EU-a, provodi postupno. Istraživanja pokazuju da bi nagli skok trošarina doveo do jačanja crnog tržišta - upozorio je Stojić.

Unatoč mogućem nezadovoljstvu potrošača, država od ove mjere očekuje značajan fiskalni učinak. Prema procjenama, povećanje trošarina trebalo bi u državnu blagajnu u idućoj godini donijeti oko 129 milijuna eura dodatnih prihoda.