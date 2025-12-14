Posljednja oporbena stranka u Hong Kongu raspuštena pod kineskim pritiskom

Demokratska stranka bila je vodeća oporbena snaga u Hong Kongu od svojeg osnutka, tri godine prije nego što je ovo financijsko središte 1997. vraćeno iz britanske pod kinesku vlast. Nekad je uvjerljivo pobjeđivala na gradskim zakonodavnim izborima te pritiskala Kinu oko demokratskih reformi i poštovanja sloboda.

Međutim, masovni prodemokratski prosvjedi 2019. godine, potaknuti percepcijom sve čvršćeg kineskog stiska nad gradom, naveli su Peking da donese opsežan zakon o nacionalnoj sigurnosti kako bi ugušio neslaganje.

U nedjelju su članovi Demokratske stranke izglasali raspuštanje stranke i ulazak u likvidaciju, rekao je novinarima predsjednik stranke Lo Kin-hei nakon izvanredne skupštine.

- Proći ovo putovanje tijekom tri desetljeća, rame uz rame s građanima Hong Konga, bila nam je najveća čast. Tijekom svih tih godina dobrobit Hong Konga i njegovih ljudi uvijek nam je bila vodilja - rekao je Lo.

Od 121 danog glasa, 117 je bilo za raspuštanje, dok su se četiri člana suzdržala. Visoki dužnosnici stranke ranije su Reutersu rekli da su im se obraćali kineski dužnosnici ili posrednici te im poručili da se raspuste ili će se suočiti s teškim posljedicama, uključujući moguće uhićenje.

Načelo „jedna zemlja, dva sustava“, kojim Kina Hong Kongu jamči visok stupanj autonomije, posljednjih je godina ozbiljno narušeno jer su vlasti, koristeći nove sigurnosne zakone, uhitile brojne protivnike, raspustile organizacije civilnog društva i zatvorile medije.

Kineska odluka iz 2021. da preoblikuje izborni sustav u Hong Kongu - dopuštajući kandidaturu za javne dužnosti samo onima koji su provjereni kao „domoljubi“ - marginalizirala je Demokratsku stranku, izbacivši je iz glavne političke struje.

U lipnju je još jedna prodemokratska skupina, Liga socijaldemokrata, objavila da će se raspustiti zbog „ogromnog političkog pritiska“.

Istaknuti članovi Demokratske stranke Wu Chi-wai, Albert Ho, Helena Wong i Lam Cheuk-ting zatvoreni su ili se nalaze u pritvoru na temelju zakona o nacionalnoj sigurnosti koji je Kina nametnula 2020. godine kao odgovor na masovne prodemokratske prosvjede godinu dana ranije.

Neke vlade, uključujući američku i britansku, kritizirale su taj zakon, tvrdeći da se njime guše neslaganje i individualne slobode. Kina, pak, poručuje da nijedna sloboda nije apsolutna te da je zakon o nacionalnoj sigurnosti vratio stabilnost Hong Kongu.