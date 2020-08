'Postavljaju nam zamke, sajle, čavle, prijete nam... Prijatelj je stao na šiljak i ozlijedio nogu!'

<p>Smrt <strong>Doriana Semiona Valentića</strong> (21) iz Brnelića, koji se u nedjelju s prijateljima vozio cross motociklima šumskim putovima, tragedija je koja se ne pamti na području Jelenja.</p><p>Dorian je u nedjelju naletio na sajlu na šumskom putu u mjestu Lukeži postavljenu u visini prsa i vrata motociklista. Policijska uprava primorsko-goranska provodi istraživanje radi utvrđivanja okolnosti stradavanja nesretnog mladića.</p><p>Dosad je utvrđeno da je stradali mladić oko 20 sati u šumskom predjelu naselja Lopača upravljao motociklom. Dolaskom do privatnih parcela, u vožnji je zahvatio fizičku prepreku - čelično uže postavljeno između stabala, što je, stoji u policijskom izvješću, imalo za posljedicu zadobivanje teških ozljeda. Unatoč pruženoj pomoći i reanimaciji, preminuo je na mjestu događaja.</p><p>- Vrlo teško će biti dokazati krivicu jer svjedoka postavljanja sajle neće biti, a tragovi na otvorenom prostoru brzo nestaju. Svako uzimanje pravde ‘u svoje ruke’ krajnje je opasan način rješavanja sukoba u društvu i, ako počinitelj prođe nekažnjeno, i drugi će slijediti njegov primjer - upozorava sudski prometni vještak<strong> Goran Husinec</strong>.</p><p>Motoristi i biciklisti u šumama su često izloženi opasnostima.</p><p>- Znali smo naletjeti na svakakve opasne zamke. U pitanju su čavli, šiljci, sajle, omče, s tim se borimo već zadnje tri godine. Nisu samo biciklisti i motociklisti u opasnosti nego i pješaci - rekao je <strong>Tihomir Harambašić</strong> (27), član Facebook grupe Extreme Enduro Predators.</p><p>Tihomir i njegovo društvo od 28 članova kao grupa djeluju već pet godina. Iako im se znalo prigovoriti da se ne drže propisanih pravila na stazama kojima smiju prolaziti, oni tvrde da ne krše nikakva pravila.</p><p>- Vozimo se po državnim šumama, ne uništavamo i ne zagađujemo okoliš i ne idemo blizu kuća, nismo opasnost za druge - objasnio je Tihomir. Dodao je kako su sve probleme s kojima su se susretali prijavili policiji, i to već tridesetak puta. No ističu da se u tom smislu ništa značajno nije promijenilo.</p><p>- Ne razumijem tko bi i zašto postavio te zamke. Ne razumijem kome smeta prolazak biciklista i motociklista područjem koje je za njih napravljeno. To se očito radi s ciljem da ruši motoriste - kaže Harambašić. Tvrdi kako su često znali naletjeti na lovce koje su vidjeli da postavljaju zamke i koji su im znali prijetiti. Neslavan incident dogodio im se prije tri mjeseca kad je jedan član društva ugazio nogom na šiljak.</p><p>- Došli su dečki k nama na druženje i vozili su quadove (četverocikle). Jedan je naletio na šiljak, koji mu je probušio gumu. Kad je sišao pogledati što se dogodilo, nogom je stao na šiljak i jako se raskrvario - ispričao je Tomislav.</p>