Potez nakon izbora: U Venezueli pušteno 99 zatvorenika...

Najmanje 99 osoba zatvorenih nakon spornih predsjedničkih izbora u Venezueli 2024. godine pušteno je na slobodu, priopćile su vlasti u petak. Uhićeni su kao dio političke krize do koje je doveo ponovni izbor Nicolása Madura na treći predsjednički mandat u srpnju prošle godine, na izborima za koji oporba tvrdi da su obilježeni prijevarom.

- Vlada i pravosuđe odlučili su procijeniti svaki slučaj i, u skladu sa zakonom, odobriti mjere opreza, što je dovelo do puštanja na slobodu 99 građana - priopćila je državna uprava za zatvore.

Prema venezuelskoj vladi, te su osobe bile zatvorene "zbog sudjelovanja u nasilju i poticanja na mržnju nakon izbora 28. srpnja 2024."

Među puštenim zatvorenicima je i Marggie Orozco, 65-godišnja liječnica osuđena na 30 godina zatvora zbog "izdaje, poticanja na mržnju i zavjere" nakon što je kritizirala predsjednika u glasovnoj poruci, rekla je za AFP nevladina organizacija Pravda, susret i oprost.

Proglašenje Madurove pobjede dovelo je do prosvjeda u kojima je uhićeno otprilike 2400 ljudi, koje je predsjednik nazvao "teroristima". Više od 2000 tih osoba od tada je pušteno na slobodu, prema službenim podacima.

Najnoviji val puštanja započeo je na Božić, prema Odboru za slobodu političkih zatvorenika, koji je izvijestio o oslobađanju 60 zatvorenika.

- Slavimo puštanje na slobodu više od 60 Venezuelaca koji nikada nisu ni trebali biti proizvoljno pritvoreni - rekla je aktivistica Andreína Baduel za AFP u četvrtak.

- Ali oni nisu potpuno slobodni. Nastavit ćemo raditi na njihovoj punoj slobodi i slobodi svih političkih zatvorenika - dodala je, precizirajući da su te osobe uvjetno puštene na slobodu, uz obvezu redovitog pojavljivanja pred sudovima.

AFP je zatražio dodatne informacije od ureda javnog tužitelja, koji još nije odgovorio. Prema riječima članova obitelji, oslobođenici su bili držani u zatvoru visoke sigurnosti Tocorónu, koji se nalazi u saveznoj državi Aragua, 134 kilometra od Caracasa.