Potpisan ugovor o kupoprodaji, Grad Split preuzima Spaladium Arenu. Oglasio se gradonačelnik

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i stečajna upraviteljica nad tvrtkom Sportski grad TPN koja upravlja Spaladium arenom Natalija Mladineo u ponedjeljak su potpisali ugovor o kupoprodaji nekretnine i pokretnine Spaladium arene, kojim Grad preuzima vlasništvo nad tom dvoranom. "Ugovor je sklopljen na temelju zaključka Trgovačkog suda u Splitu u stečajnom postupku nad tvrtkom Sportski grad TPN, kojim je određena prodaja dvorane i pripadajuće imovine kao cjeline," izjavio je Hini gradonačelnik Šuta.

Tim ugovorom, dodao je, Grad Split vraća Spaladium Arenu u svoje vlasništvo i otvara novo poglavlje za jedan od najvažnijih sportskih i manifestacijskih prostora u gradu. Nakon dugog niza godina, pravnih i financijskih postupaka, stvoreni su uvjeti da ovaj veliki prostor ponovno stavimo u funkciju građana, sporta i događanja, kazao je,.

Potpisanim ugovorom dovršava se postupak preuzimanja Spaladium Arene nakon što je Grad ranije otkupio potraživanja banaka koja su bila osigurana založnim pravima na dvorani.

Predmet ugovora je, pojašnjava se u priopćenju Gradske uprave, pravo građenja i vlasništvo zgrade Spaladium Arene, kao i strojevi i oprema koji čine funkcionalni dio dvorane.

Ukupna utvrđena vrijednost nekretnine i pripadajuće imovine iznosi 56.600.000 eura, uz dodatnih 3.250.000 eura vrijednosti pokretnina, odnosno ukupno 59.850.000 eura.

Grad Split u tom postupku ima status prvog razlučnog vjerovnika s potraživanjem od približno 62 milijuna eura, s pripadajućim kamatama i nuzgredicama, koje je osigurano založnim pravima na Spaladium Areni.

Sukladno ugovoru, Grad Split svoju tražbinu stavlja u prijeboj s protutražbinom prodavatelja, čime se smatra da je kupoprodajna cijena u cijelosti podmirena.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora očekuje se rješenje Trgovačkog suda u Splitu o dosudi nekretnine, a po njegovoj pravomoćnosti provest će se upis u zemljišnim knjigama, čime će Grad Split postati vlasnik Spaladium Arene sagrađene na pravu građenja, rekli su u uredu splitskog gradonačelnika.