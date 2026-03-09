Obavijesti

News

Komentari 1
'NOVO POGLAVLJE'

Potpisan ugovor o kupoprodaji, Grad Split preuzima Spaladium Arenu. Oglasio se gradonačelnik

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Potpisan ugovor o kupoprodaji, Grad Split preuzima Spaladium Arenu. Oglasio se gradonačelnik
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ukupna utvrđena vrijednost nekretnine i pripadajuće imovine iznosi 56.600.000 eura, uz dodatnih 3.250.000 eura vrijednosti pokretnina, odnosno ukupno 59.850.000 eura...

Admiral

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i stečajna upraviteljica nad tvrtkom Sportski grad TPN koja upravlja Spaladium arenom Natalija Mladineo u ponedjeljak su potpisali ugovor o kupoprodaji nekretnine i pokretnine Spaladium arene, kojim Grad preuzima vlasništvo nad tom dvoranom. "Ugovor je sklopljen na temelju zaključka Trgovačkog suda u Splitu u stečajnom postupku nad tvrtkom Sportski grad TPN, kojim je određena prodaja dvorane i pripadajuće imovine kao cjeline," izjavio je Hini gradonačelnik Šuta.

Tim ugovorom, dodao je, Grad Split vraća Spaladium Arenu u svoje vlasništvo i otvara novo poglavlje za jedan od najvažnijih sportskih i manifestacijskih prostora u gradu. Nakon dugog niza godina, pravnih i financijskih postupaka, stvoreni su uvjeti da ovaj veliki prostor ponovno stavimo u funkciju građana, sporta i događanja, kazao je,.

Potpisanim ugovorom dovršava se postupak preuzimanja Spaladium Arene nakon što je Grad ranije otkupio potraživanja banaka koja su bila osigurana založnim pravima na dvorani.

NOVA VIZURA GRADA FOTO Ovako će izgledati novi velebni most Kaštelanskog zaljeva vrijedan 250 mil. eura
FOTO Ovako će izgledati novi velebni most Kaštelanskog zaljeva vrijedan 250 mil. eura

Predmet ugovora je, pojašnjava se u priopćenju Gradske uprave, pravo građenja i vlasništvo zgrade Spaladium Arene, kao i strojevi i oprema koji čine funkcionalni dio dvorane.

Ukupna utvrđena vrijednost nekretnine i pripadajuće imovine iznosi 56.600.000 eura, uz dodatnih 3.250.000 eura vrijednosti pokretnina, odnosno ukupno 59.850.000 eura.

Grad Split u tom postupku ima status prvog razlučnog vjerovnika s potraživanjem od približno 62 milijuna eura, s pripadajućim kamatama i nuzgredicama, koje je osigurano založnim pravima na Spaladium Areni.

VRIJEDNA INVESTICIJA FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!
FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!

Sukladno ugovoru, Grad Split svoju tražbinu stavlja u prijeboj s protutražbinom prodavatelja, čime se smatra da je kupoprodajna cijena u cijelosti podmirena.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora očekuje se rješenje Trgovačkog suda u Splitu o dosudi nekretnine, a po njegovoj pravomoćnosti provest će se upis u zemljišnim knjigama, čime će Grad Split postati vlasnik Spaladium Arene sagrađene na pravu građenja, rekli su u uredu splitskog gradonačelnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Bijela kuća: Trump razmatra sve opcije za kontrolu cijena nafte. Iran: Spremni smo na dugi rat...
IZ MINUTE U MINUTU

Bijela kuća: Trump razmatra sve opcije za kontrolu cijena nafte. Iran: Spremni smo na dugi rat...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026