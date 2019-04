'Potpišite inicijativu, vratimo dob odlaska u mirovinu na 65'

Čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever gostovao je u emisiji Novi dan N1 televizije. Sever je pozvao građane da dođu potpisati inicijativu za referendum '67 je previše', kojim tri sindikalne središnjice pokušavaju vratiti dobnu granicu za mirovinu na 65 godina.

- To je poziv građanima da dođu potpisati u što većem broju kako vlast ne bi imala mogućnosti naći svoje zavoje u kojima bi tražila načine kako proglasiti inicijativu s nedovoljnim brojem potpisa ili slično. Jedino što jamči uspjeh je da potpisa bude više nego dovoljno i da se netko ne usudi ići protiv potpisa i volje volje građana - kazao je za N1.

Dodao je da nova regulativa oko financiranja referenduma sindikatima nije previše zakomplicirala prikupljanje potpisa.

- Mi nikad nismo motali s novcima, ni frizirali kod ranijih prikupljanja potpisa. Mi smo do sada tri puta uspješno prikupili potpise. Uvijek smo koristili naša sredstva. Mislili smo sva sredstva prebaciti na središnjice i od tuda plaćati, s obzirom da nam je ograničilo donacije na 200 tisuća, sada će dijelom to raditi središnjice, dijelom sindikati - objasnio je.

- Zauzimali smo se uvijek za transparentnost toga tko što financira i kako se novci troše, tako da nam se s te strane nema što iskomplicirati. Nama je drago da možemo dokazati svu ispravnost onoga što radimo i podrijetlo sredstava - izjavio je Sever za N1, dodavši da će prijaviti i promidžbu koju provode na društvenim mrežama.

Inicijativu podržao i SDP-ov Ranko Ostojić

- Mi za svaki slučaj radimo sve. Okrećemo se prema svemu, znat kako se kaže - Koga je zmija grizla, taj se i guštera boji. Za svaki slučaj ćemo pokriti sve da se ne dovedemo u situaciju da nam netko protumači da smo nešto trebali napraviti nešto, a da nismo - zaključio je.

Kandidat SDP-a na izborima za EU parlament Ranko Ostojić podržao je u subotu u Šibeniku sindikalnu inicijativu '67 je previše'.

- Poruka koju šalju sindikati ide za tim da ne idemo s posla idemo u grob - kazao je Ostojić za Hinu. Istaknuo je da inicijativu sindikata ne podržava samo on nego i cijeli SDP.

- Mislim da je to jako dobar potez SDP-a. Bez obzira na to što smo imali određena rješenja koja su govorila o tome da je 67 godina logična granica, to nije bilo na način kako to radi HDZ. Ako se prisjetite naše inicijative to je bilo da 2038. godine stupa na snagu uz uvjete bolje zdravstvene skrbi i svega ostaloga što ide pa bi to onda bilo logično - rekao je Ostojić u Šibeniku.

- Kao što ministra zdravstva nije briga za zdravlje ljudi, tako ni vlada nije spremna misliti na umirovljenike i na ono što su zaslužili tijekom svog života. Sve su oni to platili, a varijanta u kojoj bi trebali još dodatne dvije godine raditi je po meni nešto što nije prihvatljivo - kazao je Ostojić.