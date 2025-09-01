Obavijesti

KATASTROFA U AFGANISTANU

Potres je sravnio sa zemljom kuće od blata i kamena: 'Puno se djece nalazi pod ruševinama'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Potres je sravnio sa zemljom kuće od blata i kamena: 'Puno se djece nalazi pod ruševinama'
Foto: profimedia

Potres od 6 stupnjeva prema Richteru razorio je nekoliko sela. Najmanje je 800 poginulih i više od 2500 ozlijeđenih, no vlasti očekuju da će broj stradalih u konačnici biti puno veći

Snažan potres od 6 stupnjeva prema Richteru pogodio je u nedjelju navečer planinsku regiju Hindukuš na sjeveroistoku Afganistana, blizu granice s Pakistanom. Prema dostupim informacijama, najmanje je 800 poginulih i više od 2500 ozlijeđenih. Ispod ruševina traže preživjele, a broj mrtvih drastično raste. Nekoliko sela potpuno je razoreno, a u drugima je zabilježena značajna šteta, navode tamošnje vlasti. Komunikacije su prekinute, što komplicira napore spašavanja.

Vladin glasnogovornik Mujahid očekuje porast broja žrtava jer spasilačke ekipe nastavljaju s radom u udaljenim i teško dostupnim područjima. Stanovnici Kunara žalili su se lokalnim medijima da još čekaju pomoć. Navode kako su djeca, žene i stariji zarobljeni pod ruševinama i nema nikoga da ih spasi. U stradalom području lokalno stanovništvo očajnički moli za pomoć, traže vozila i liječnike kako bi evakuirali ozlijeđene i izvukli tijela smrtno stradalih ispod ruševina.

ministarstvo vanjskih i europskih poslova: Hrvatski državljani nisu stradali u potresu u Afganistanu
Hrvatski državljani nisu stradali u potresu u Afganistanu

Katastrofa će dodatno opteretiti zemlju na jugu Azije koja se već suočava s humanitarnim krizama, od naglog pada strane pomoći do prisilnog vraćanja velikog broja njezinih državljana iz susjednih zemalja. U glavnom gradu Kabulu zdravstvene vlasti rekle su da spasioci ubrzano nastoje doprijeti do udaljenih zaselaka raštrkanih po području s dugom poviješću potresa i poplava.

Spasioci užurbano traže preživjele na području koje graniči s pakistanskom pokrajinom Khyber Pakhtunkhwa, gdje su kuće od blata i kamena sravnjene sa zemljom u ponoćnom potresu na dubini od 10 kilometara.

KATASTROFA U KUNARU VIDEO Pogledajte trenutak kada je Afganistan 'udario' potres od 6 po Richteru: Raste broj mrtvih
VIDEO Pogledajte trenutak kada je Afganistan 'udario' potres od 6 po Richteru: Raste broj mrtvih

Prema dosad poznatim podacima, nijedan hrvatski državljanin nije stradao u potresu koji je pogodio istok Afganistana, navode iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Hrvatsko veleposlanstvo u Ankari, koje je konzularno nadležno za Afganistan, izvijestilo je da je u Afganistanu "manji broj hrvatskih državljana, s kojima je u tijeku pokušaj uspostave kontakta".

Smrtonosni potresi česti su u Afganistanu, osobito u planinskom lancu Hindukuš, gdje se sastaju indijska i euroazijska tektonska ploča. Prošle godine poginulo je više od 1000 ljudi u nizu potresa na zapadu zemlje, što ističe ranjivost jedne od najsiromašnijih država u svijetu kad je riječ o prirodnim katastrofama. 

