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MAGNITUDA 3.1

POTRES U SARAJEVU 'Osjetilo se baš jako, probudio me', 'Tresao se ormar, štok mi je škripao...'

Piše Antonela Šaponja,
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POTRES U SARAJEVU 'Osjetilo se baš jako, probudio me', 'Tresao se ormar, štok mi je škripao...'
Foto: EMSC
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Potres su osjetili brojni građani Sarajeva i okolnih mjesta, koji su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a

Potres magnitude 3,1 prema Richteru pogodio je rano ujutro područje istočno od Sarajeva, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Podrhtavanje tla zabilježeno je u 4.21 sat, a epicentar se nalazio oko 12 kilometara istočno od Sarajeva, na dubini od šest kilometara. Potres su osjetili brojni građani Sarajeva i okolnih mjesta, koji su svoja iskustva podijelili na stranici EMSC-a.

- Stari grad, malo je zatreslo, možda dvije sekunde, ali se dobro osjetilo - napisao je jedan građanin.

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Jedan stanovnik sarajevskog naselja Vraca naveo je da ga je podrhtavanje probudilo.

- Osjetilo se baš jako, toliko da me probudilo. Vrata i štok počeli su škripati i pucketati - opisao je.

Građani Lukavice također su naveli da su čuli tutnjavu i osjetili snažan, ali kratak udar.

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- Probudili su me tutnjava i podrhtavanje - napisao je jedan stanovnik.

- Kratki potres. Zatresao se ormar - dodao je drugi.

S područja Hreše stiglo je svjedočenje kako je potres zvučao kao da je nešto vrlo teško palo i zatreslo sve oko sebe. Drugi građanin naveo je da su ga probudili tresenje ormara i kreveta.

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