Potresna ispovijest žene koju je muškarac bacio u bunar: 'Pola sata sam bila unutra, sve boli'

Ušao je u moje dvorište, nešto je pričao. On inače teško govori i nisam obraćala uopće pažnju. Nešto sam radila, bila sam mu okrenuta leđima. Čovjek se zaletio, zgrabio me i bacio u bunar. Sva sreća pa je moj susjed naletio i spasio me, kaže nam žena (67) koju je muškarac (45) u Lonjici kraj Vrbovca u srijedu, 22. listopada, oko 17.30 sati ubacio u bunar. Sreća pa je u njemu bilo malo vode, što je ublažilo pad. Nakon što ju je bacio u bunar, kaže naša sugovornica, na nju je pobacao sve smeće iz njezine kante, pa i crepove koje je našao u dvorištu.

- Bila sam unutra negdje pola sata. Susjed je naletio po nešto jer je to naš zajednički bunar. Kad je vidio mene unutra, samo što mu nije srce stalo, skoro je doživio infarkt. Ne možeš ti iz bunara, nije me mogao sam izvući, nego su mu pomogla još dvojica. Oni ga nisu ni prijavili, ovo je selo, svi se nekog boje - nastavlja naša sugovornica, koja je događaj prijavila policiji.

U četvrtak se vratila kući iz bolnice. Ima modrice po cijelom tijelu, na koljenu, nogama, rukama, a zamotana joj je i glava.

- Sad sam došla iz bolnice. Kako sam preživjela, sam Bog zna. Kako je on mene bacio, nisam pala ni na noge ni na glavu nego sa strane - opisuje žena.

Dodaje da je napadač i prije znao koji put doći, dva-tri puta su znali nekoliko riječi razmijeniti. Nikad nije bio bezobrazan ni agresivan. Kaže da on ima određenih psihičkih problema, za što ona nije znala jer nije dugo u mjestu, a nitko je od sumještana nije na to upozorio niti joj je išta rekao. Našli smo je na autobusnoj stanici, kazala nam je da je došla tamo kako ne bi morala biti kod kuće i gledati taj bunar.

- Ne mogu hodati, u bolnici ne znaju zašto. Bila sam na svim pretragama, sve je, kao, bilo dobro, a ja ne mogu hodati. Mene noge ne drže - govori nam dok polako hodamo prema njezinoj kući i kobnom bunaru.

O ovom nesvakidašnjem događaju izvijestila je i zagrebačka policija.

- Prema do sada utvrđenom, u dvorištu 45-godišnjak se fizički sukobio sa 67-godišnjakinjom, nakon čega ju je bacio u bunar dubine 6 metara ispunjen vodom do visine 140 centimetara od gornjeg ruba betonskog okna i tako ostavio bez pružanja pomoći sve do dolaska susjeda. Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje - priopćila je policija, koja je događaj početno okvalificirala kao pokušaj ubojstva. Hoće li ta kvalifikacija ostati, znat će se nakon što završe kriminalističko istraživanje i nakon što muškarca ispitaju u nadležnom tužiteljstvu.