Potresno svjedočanstvo Hrvata iz Nepala: 'Dvojica prijatelja našeg vodiča su poginula...'

Razorne bujice pogodile su pogranično područje Nepala i Kine, odnijele desetke života i iza sebe ostavile ogromnu štetu. Dok spasilačke ekipe tragaju za nestalima, Hrvat Andrija Pomper prisjetio se da je samo 48 sati prije katastrofe prošao upravo područjem koje je potom poharala vodena bujica. Pomper je za Večernji list opisao što je zatekao na graničnom prijelazu Gyirong-Rasuwa.

- Bio sam na graničnom prijelazu Gyirong-Rasuwa između Kine i Nepala, 24. kolovoza u 10.30 sati ujutro, točno 48 sati prije katastrofalnog puknuća brane i poplave koja je progutala tisuće ljudi na kineskoj i nepalskoj strani. Naš turistički vodič s tibetanske strane, koji nas je ostavio na granici, kaže da se stigao vratiti natrag u Lhasu dan prije tragedije, u kojoj su poginula dva njegova prijatelja za koje sigurno zna - ispričao je Pomper novinarki Gabrijeli Čuljak Jurić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO STRAVA U NEPALU: Bujica odnijela cijelo selo: Najmanje osam mrtvih, scene su jezive | Video: 24sata/Reuters

Nakon prelaska granice krenuo je prema Kathmanduu, a putovanje od svega 120 kilometara trajalo je čak 13 sati.

- Kroz razgovor tijekom trinaestosatne vožnje 120 kilometara do Kathmandua saznao sam da naš vozač svakodnevno vozi turiste od Kathmandua do granice i natrag, bez dana prekida već 20 godina. Sudbina našeg vozača, koji ujedno ima i prijatelja koji radi u Hrvatskoj, ostala mi je nepoznata - kaže.

Riječ je o vrlo prometnom području kojim svakodnevno prolaze turisti i hodočasnici. Pomper se posebno prisjetio uvjeta na nepalskoj strani.

- Prema priči tibetanskog vodiča, granica je svakog dana krcata turistima. Najviše je nepalskih i indijskih turista koji tuda prolaze na hodočašću do planine Kailaš u Tibetu i jezera Manosovar, koji su sveti i za budiste i za hinduiste. Kada sam prelazio granicu, čekao sam u redu na carini iza grupe od oko 100 indijskih turista koji su se vraćali s hodočašća - opisao je za Večernji..

Kada je dva dana kasnije stigla vijest o katastrofi, isprva nije znao što se dogodilo. Primijetio je tek neuobičajeno velik broj helikoptera iznad Kathmandua.

- Na dan kada se dogodila tragedija dugo nisam znao što se dogodilo, već mi je samo bilo čudno što su nad Kathmanduom cijeli dan letjeli brojni helikopteri - ispričao je.

Katastrofalne bujice potom su poharale područje na obje strane granice. Uništene su ceste, mostovi i brojni objekti, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima i procjenu štete.

Gotovo sto mrtvih u poplavama na granici Nepala i Tibeta

Broj mrtvih u bujičnim poplavama koje su pogodile himalajsku regiju u graničnom području Nepala i Tibeta u srijedu popeo se na 95, objavila je policija, dok su deseci ozlijeđeni, prenosi Reuters. Ministarstvo turizma u Nepalu reklo je da se 341 osoba, uglavnom strani turisti, smatra nestalima.

Policija je na društvenim mrežama podijelila fotografije ogromnog vala koji se obrušava na dolinu u Himalaji, u okrugu na granici s Kinom.

Vojska je objavila da je na mjesto događaja poslala vojnike i helikoptere te dodala da se "procjenjuje šteta".

Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim mrežama je naznačio da je sazvao hitan sastanak Nacionalnog tijela zaduženog za upravljanje u kriznim situacijama.

"Počeo je rad na poduzimanju potrebnih mjera u koordinaciji s medicinskim i spasilačkim timovima i Crvenim križem", objavio je šef vlade na X-u.

Klizište je uzrokovalo i "brojne žrtve i nestale osobe na graničnom prijelazu Gyirong" u kineskoj autonomnoj regiji Tibetu na sjeverozapadu zemlje, izvijestila je kineska novinska agencija Xinhua.

Ni vlasti ni službeni mediji još nisu objavili podatke o broju žrtava.

“Apsolutni prioritet je mobilizacija svih sredstava za potragu i spašavanje nestalih osoba, evakuaciju ugroženog stanovništva, brzo liječenje ozlijeđenih i smanjenje broja žrtava što je više moguće", rekao je kineski predsjednik Xi Jinping, prenosi Xinhua.

Poplave i klizišta česti su u sezoni monsuna od lipnja do rujna u Nepalu i diljem Južne Azije.