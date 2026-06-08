Potresno svjedočenje djelatnika Hitne: Smažil se čudno ponašao, nije plakao, ali je bio uznemiren

Saslušanjem novih svjedoka nastavlja se suđenje Marku Smažilu, bivšem osječkom policajcu, koji je u rujnu 2023. godine u svom stanu ubio 22-godišnju djevojku Mihaelu Berak. Novi svjedoci, koje je predložio odvjetnik obitelji oštećene već pred kraj dokaznog postupka, je tročlani tim Hitne medicinske pomoći koji je kobne noći prvi došao na mjesto događaja i tu zatekao optuženog Smažila te djevojku koja je već bila mrtva. Oni su pozvani kako bi posvjedočili o tome u kakvom je psihološkom stanju bio Smažil kada su oni došli na intervenciju, obzirom da je jedan svjedok, policajac s očevida, ranije na sudu izjavio da je Smažil bio neobično smiren i staložen obzirom da je svjedočio tragičnoj smrti svoje djevojke, dok je drugi policajac rekao da je bio vidno uznemiren. Vrhovni sud je, naime, naložio Županijskom sudu u Osijeku da dodatno istraži tu okolnost obzirom da je ona određeni pokazatelj namjere Smažila da usmrt Mihaelu.

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- Radim kao vozač Hitne i dobili smo dojavu da je došlo do pokušaja samoubojstva ženske osobe, da si je pucala u glavu. Došli smo na mjesto događaja za manje od dvije minute. Ispred zgrade nas je dočekao optuženik. Prepoznao sam ga kao policajca jer sam ga znao sretati na intervencijama. Pitali smo ga je li osoba u stanu živa ili mrtva, on je samo rekao: "da, ne, ne znam". Odveo nas je stepenicama do stana. Ušli smo u stan i tamo zatekli djevojku kako sjedi na kauču, lica okrenutog prema nama; u ruci je imala žične slušalice za glazbu. Bila je sva u krvi, ali nismo vidjeli ulaznu ni izlaznu ranu. Liječnik i tehničar su samo konstatirali smrt. Pitali smo optuženog šta se dogodilo, a on je rekao da ne zna jer je on bio u kupatilu, i da je samo čuo pucanj. Na stolu ispred kauča smo vidjeli pištolj i pored njega izvađeni spremnik, bocu vina i dvije čaše. Na tlu je bila i jedna čahura. Tijelo nismo dirali jer nam je sve bilo sumnjivo, pa smo čekali očevidnu ekipu. Policija je došla za par minuta i mi smo otišlii - ispričao je Luka Novaković.

Na pitanje suca je li Smažil bio uznemiren kada su došli, svjedok je rekao da kod njega nije primjetio nikakvu uznemirenost.

- Ja sam razgovarao s njime. Pitao ga o djevojci. On je kratko i smirenim tonom rekao da ne zna da li je živa ili mrtva. Inače, kada dođemo na intervencije u kojima je netko stradao, kao što je ova, ljudi budu uznemireni, uspaničeni, plaču, vuku nas za rukav i govore nam da požurimo pomoći unesrećenoj osobi. On se nije ponašao tako, njegovo je ponašanje odudaralo od takvog ponašanja, i sve nam je to bilo čudno - rekao je vozač Hitne Novaković

Osijek: Nastavak suđenja Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Branitelj Smažila istaknuo je kako vozač Hitne pomoći nije ovlašten da procjenjuje psihofizičko ponašanje neke osobe kao i da ne postoji uobičajeni obrazac ponašanja koji bi bio relevantan da bi se na temelju njega vrednovalo ponašanje optuženog.

- Svaka osoba ima neku svoju reakciju na tragičan događaj i stres. Za analizu tih reakcija postoji mišljenje stručnih osoba - dodao je Smažilov branitelj.

Potom je svjedočio Tomislav Ujević, medicinski tehničar u timu Hitne medicinske pomoći.

- Optuženik nas je dočekao ispred zgrade. Odveo nas je u dnevni boravak gdje se nalazila ženska osoba. Optuženi je bio uznemiren. Hodao je hodnikom u stanu cijelo vrijeme, ulazio, izlazio, držao se za glavu, lice mu je cijelo bilo u grču, kao evo i sada u sudnici, vidjelo se da mu nije svejedno. Nije plakao, ali mu je lice pokazivalo tjeskobu. Tako sam ga ja doživio; nisam kompetentan ocijeniti njegovo stvarno psihološko stanje tada. Ženska osoba bila je već mrtva kada smo došli. Njega smo zamolili da više ne ulazi. Pitali smo ga par pitanja, on je odgovorio, i izašao na hodnik - rekao je Ujević dodajući kako je i on zamjetio pištolj na stoliću u sobi.

Osijek: Nastavak suđenja Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kada smo ga pitali što se dogodilo rekao je da je pokazivao Mihaeli pištolj, odložio ga je, otišao u toalet i tada začuo hitac. Kada se vratio zatekao ju je mrtvu - dodao je Ujević.

Treća osoba u timu Hitne, doktor koji je te noći bio na dužnosti, nije svjedočio jer je opravdao svoj nedolazak i sud je odlučio da će ipak saslušati ovoga svjedoka obzirom da problem oko Smažilovog ponašanja i dalje postoji.